Пусть все сбудется: каждый вологжанин может стать добрым волшебником на Новый год

В канун праздников многие некоммерческие организации запустили новогодние акции в помощь своим подопечным. В этих акциях могут принять участие все желающие. Вы можете поддержать людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, позаботиться об экологии или о бездомных животных.
На одной странице мы собрали несколько вологодских добрых акций. Также корреспонденты NewsVo поговорили c руководителями НКО и психологом о том, почему людям важно и нужно творить добро.
Директор БФ «Хорошие люди» Татьяна Коричева, считает, что добрые дела зависят только от нас:
— Мы — создатели добра. Последствия наших поступков настигнут нас, не в загадочном далеком будущем, а уже завтра. Если вы не верите в то, что нельзя увидеть и проследить, задумайтесь о гормонах. Когда мы делаем что-то доброе, приносим радость знакомым и не знакомым людям, у нас выделяется гормон счастья. Поэтому делать добро — это делать свою жизнь счастливой. Даря радость другим, мы радуемся сами.
Добро имеет цепную реакцию. Ладонь в ладонь и хоровод хороших, счастливых людей становится больше. Доброта меняет мир к лучшему. Все, что мы сделаем для себя, умирает вместе с нами. Все что для других остается навечно.
Если делать добрые дела и заражать этим других, можно стать причиной значительных изменений мира к лучшему.
Дети мечтают о празднике даже в больнице
Благотворительный фонд «Хорошие люди» запустил новогоднюю акцию «Подари Новый год детям» для детей, проходящих лечение на онкоотделения Вологодской областной детской клинической больницы.
— Больной ребенок, который находится в больнице, это, в первую очередь не пациент, а ребенок, которому не чужды любовь к игрушкам, к рисованию, изобретениям, мультфильмам, а также всему тому, что доступно сверстникам за пределами больницы. Дети и в палате остаются детьми! Под новый год все преображается, украшается и даже в отделении ставят елку. Ребятишки начинают мечтать о празднике, о подарках и о чудесах! Конечно, у них были другие планы на 31 декабря. Но нередко, когда приближается праздник и вокруг становится красивее, ребята переключаются, вовлекаются в атмосферу праздника и возвращается ощущение, что жизнь может быть наполнена чем-то хорошим, радостным, праздничным, — говорят сотрудники фонда.
Вы тоже можете порадовать маленьких пациентов откоотделения Вологодской областной детской больницы в новый год. Благотворительный фонд «Хорошие люди» предлагает вологжанам выбрать и оплатить подарки детям. Презенты самые простые, ценой не более трех тысяч рублей. Фонд публикует список детских желаний и любой человек может забронировать подарок, который осчастливит больного ребенка в праздничную ночь. Подробнее об акции можно узнать по ссылке.
Спасти одну жизнь
Директор некоммерческой организации «Синяя птица» Наталия Токмакова, отвечая на вопрос о важности добрых дел, процитировала известное высказывание российского режиссера Юрия Быкова о писателе Антоне Чехове:
«Чехов вставал в пять утра. До девяти принимал больных, затем писал, читал статьи о медицине. После обеда обучал горничных грамоте. После снова читал и писал. Вел перепись, занимался хозяйством, объезжал уезд во время холеры и строил лечебницы. Иногда кажется, что наше поколение страдает от депрессии просто потому что мы — самовлюбленные лентяи и бездари. Мы «ищем себя» на Гоа и Бали, слоняемся по клубам, курим траву, [...] и протестуем, в то время, как нужно просто работать. Добросовестно, каждодневно, не смотря на настроение и желание. Потому что единственный смысл человеческой жизни — труд. Не каторжный, против воли, но творческий с ощущением важности того, что делаешь, для остальных. Нужно созидать, приносить пользу, быть частью чего-то большего, чем ты сам. Ты — не центр вселенной, а кирпичик в огромном здании, замысел которого тебе даже не дано постичь. Ты не придумаешь новой природы вещей. Ты либо принимаешь её и живешь со спокойной душой либо бунтуешь и проваливаешься в пропасть».
— Быть частью чего-то бОльшего, чем ты сам — вот в чем суть ответа! Мы — все — кирпичики в одном здании. И важно, чтобы ЖИТЬ, необходимо быть единым целым, без трещин, без расколов, без изъянов — это, чтобы жить достойно. Нового мы ничего не можем придумать, должно быть как завещано предками. А не ими ли дан всем нам наказ жить в помощь ближнему?! — добавила Наталия Токмакова.
Всю осень жители Череповецкого района и всей страны вместе борются за жизнь школьницы из Суды Полины Морозовой. Девочка заболела раком и методы лечения для нее в России закончились. Всем миром люди собрали огромную сумму на лечение Полины. Но осталось собрать еще около 5 миллионов рублей.
— Это самые трудные сборы, когда все уже выдохлись, — говорит Наталия Токмакова.
Сейчас Полина находится в Израиле, но, чтобы продолжить лечение по состоянию на 22 декабря, ей требуется еще 4,7 млн рублей. По словам близких, даже под капельницами Полина не забывает о школе. Учится дистанционно и, конечно, Полина и все, кто ей помогает верят в то, что она поправится. И вы тоже можете помочь Полине.
Группа поддержки Полины: https://vk.com/polina_leukemia_help
Помочь Полине можно любым удобным переводом на карту:
• Сбербанк: 2202 2036 4363 6139
• Райффайзенбанк: 2200 3005 1105 1607
• Телефон: +7 921 733-57-18
• Получатель: Морозова Зинаида Владимировна (мама Полины)
• Группа ВК: https://vk.com/polina_leukemia_help
Накорми ближнего
Благотворительный фонд «Пища жизни» также готовится к Новому году.
Волонтеры фонда готовят новогодние наборы для многодетных семей. А в канун праздника будут раздавать горячие обеды на улице тем, кто в этом нуждается.
— Мы всегда рады новым раздатчикам. Принимаем продуктовую помощь: сахар, масло подсолнечное, гречу. Можно прямо к раздаче принести, — говорит координатор фонда Ольга Антипова.
31 декабря раздача пищи в Вологде пройдет в 10 утра в районе перекрестка улиц Щетинина и Панкратова, а в 11 утра — у зенитки. По участию в раздаче можно мне звонить Ольге Антиповой: 89211397650.
Психолог, гештальт-терапевт Елена Филатова считает, что делать добрые дела — это приносить пользу не только другим, но и себе:
— В Японии были проведены масштабные исследования, подтверждающие, что субъективные ощущения счастья такие люди испытывают больше. Ведь, делясь чем-то с более нуждающимися, люди чувствуют себя более сильными, удачливыми, благополучными. Они больше начинают ценить свои достижения, испытывать гордость. Одновременно растет и самооценка. С точки зрения физиологии, когда мы искренне помогаем другому, у нас в крови повышается уровень серотонина. Именно серотонин участвует в создании хорошего настроения, влияет на память, сон, пищеварение, снижает вероятность депрессии, улучшает качество нашей жизни.
Елена Филатова считает, что отличный вариант для того, кто хочет помогать другим — это помогать адресно.
— Вы сможете узнать чуть больше про жизнь этого человека и его трудности. Это расширяет ваши представления о мире, о людях, об обстоятельствах, с которыми каждый может столкнуться, заставляет задуматься о ценностях, смысле жизни. Мне кажется, такой опыт делает человека не только более эмпатичным и сострадательным, но и более мудрым. А это тоже важное приобретение, — поясняет Елена.
Сундучок добра и салют в помощь
Если вам по душе помогать животным, присоединяйтесь к акции ОЗЖ «Велес» — Сундучок Добра. Здесь можно новогодние подарки для ваших близких, а вырученные средства пойдут на помощь животным.
— Приобретая у нас товары вы помогаете бездомным животным города, ведь вырученные средства передаются на погашение долгов за лечение бездомных животных ОЗЖ «ВЕЛЕС» в ветеринарных клиниках. Проект реализован в поддержку помощи бездомным животным — https://vk.com/veles . Если у вас есть желание и возможность помочь хвостикам, заходите в наши альбомы и выбирайте… У нас много интересного и красивого! А также ждем новых друзей в нашем «Сундучке Добра» — https://vk.com/sunduchokdobra_veles Вместе веселей! Заходите сами, приглашайте друзей! Мы всем рады! — говорят зоозащитники.
Ну, а если вы считаете, что важнее всего спасти планету от влияния людей, то благотворительная организация «Зеленый полюс» предлагает отказаться от салюта на Новый год, а сэкономленные средства пожертвовать на оплату занятий спортом для детей с двигательными и ментальными нарушениями. Таким образом, вы поможете и природе, и детям.
— Акция поможет детям с двигательными и ментальными нарушениями заниматься спортом круглый год, а главное — поверить в себя! Совершайте настоящие новогодние чудеса для детей с особенностями развития. Переходите по ссылке salut-greenpole.ru и принимайте участие в акции, — говорят сотрудники «Зеленого полюса».
Творите добро и пусть в Новом году будет больше счастья, чудес и взаимопомощи.
С наступающим Новым годом.
Ваша редакция NewsVo.ru