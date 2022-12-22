Пусть все сбудется: каждый вологжанин может стать добрым волшебником на Новый год

В канун праздников многие некоммерческие организации запустили новогодние акции в помощь своим подопечным. В этих акциях могут принять участие все желающие. Вы можете поддержать людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, позаботиться об экологии или о бездомных животных.

На одной странице мы собрали несколько вологодских добрых акций. Также корреспонденты NewsVo поговорили c руководителями НКО и психологом о том, почему людям важно и нужно творить добро.

Директор БФ «Хорошие люди» Татьяна Коричева, считает, что добрые дела зависят только от нас:

— Мы — создатели добра. Последствия наших поступков настигнут нас, не в загадочном далеком будущем, а уже завтра. Если вы не верите в то, что нельзя увидеть и проследить, задумайтесь о гормонах. Когда мы делаем что-то доброе, приносим радость знакомым и не знакомым людям, у нас выделяется гормон счастья. Поэтому делать добро — это делать свою жизнь счастливой. Даря радость другим, мы радуемся сами. Добро имеет цепную реакцию. Ладонь в ладонь и хоровод хороших, счастливых людей становится больше. Доброта меняет мир к лучшему. Все, что мы сделаем для себя, умирает вместе с нами. Все что для других остается навечно. Если делать добрые дела и заражать этим других, можно стать причиной значительных изменений мира к лучшему.

Дети мечтают о празднике даже в больнице

Благотворительный фонд «Хорошие люди» запустил новогоднюю акцию «Подари Новый год детям» для детей, проходящих лечение на онкоотделения Вологодской областной детской клинической больницы.

— Больной ребенок, который находится в больнице, это, в первую очередь не пациент, а ребенок, которому не чужды любовь к игрушкам, к рисованию, изобретениям, мультфильмам, а также всему тому, что доступно сверстникам за пределами больницы. Дети и в палате остаются детьми! Под новый год все преображается, украшается и даже в отделении ставят елку. Ребятишки начинают мечтать о празднике, о подарках и о чудесах! Конечно, у них были другие планы на 31 декабря. Но нередко, когда приближается праздник и вокруг становится красивее, ребята переключаются, вовлекаются в атмосферу праздника и возвращается ощущение, что жизнь может быть наполнена чем-то хорошим, радостным, праздничным, — говорят сотрудники фонда.

Вы тоже можете порадовать маленьких пациентов откоотделения Вологодской областной детской больницы в новый год. Благотворительный фонд «Хорошие люди» предлагает вологжанам выбрать и оплатить подарки детям. Презенты самые простые, ценой не более трех тысяч рублей. Фонд публикует список детских желаний и любой человек может забронировать подарок, который осчастливит больного ребенка в праздничную ночь. Подробнее об акции можно узнать по ссылке.

Спасти одну жизнь

Директор некоммерческой организации «Синяя птица» Наталия Токмакова, отвечая на вопрос о важности добрых дел, процитировала известное высказывание российского режиссера Юрия Быкова о писателе Антоне Чехове:

«Чехов вставал в пять утра. До девяти принимал больных, затем писал, читал статьи о медицине. После обеда обучал горничных грамоте. После снова читал и писал. Вел перепись, занимался хозяйством, объезжал уезд во время холеры и строил лечебницы. Иногда кажется, что наше поколение страдает от депрессии просто потому что мы — самовлюбленные лентяи и бездари. Мы «ищем себя» на Гоа и Бали, слоняемся по клубам, курим траву, [...] и протестуем, в то время, как нужно просто работать. Добросовестно, каждодневно, не смотря на настроение и желание. Потому что единственный смысл человеческой жизни — труд. Не каторжный, против воли, но творческий с ощущением важности того, что делаешь, для остальных. Нужно созидать, приносить пользу, быть частью чего-то большего, чем ты сам. Ты — не центр вселенной, а кирпичик в огромном здании, замысел которого тебе даже не дано постичь. Ты не придумаешь новой природы вещей. Ты либо принимаешь её и живешь со спокойной душой либо бунтуешь и проваливаешься в пропасть».

— Быть частью чего-то бОльшего, чем ты сам — вот в чем суть ответа! Мы — все — кирпичики в одном здании. И важно, чтобы ЖИТЬ, необходимо быть единым целым, без трещин, без расколов, без изъянов — это, чтобы жить достойно. Нового мы ничего не можем придумать, должно быть как завещано предками. А не ими ли дан всем нам наказ жить в помощь ближнему?! — добавила Наталия Токмакова.

Всю осень жители Череповецкого района и всей страны вместе борются за жизнь школьницы из Суды Полины Морозовой. Девочка заболела раком и методы лечения для нее в России закончились. Всем миром люди собрали огромную сумму на лечение Полины. Но осталось собрать еще около 5 миллионов рублей.

— Это самые трудные сборы, когда все уже выдохлись, — говорит Наталия Токмакова.

Сейчас Полина находится в Израиле, но, чтобы продолжить лечение по состоянию на 22 декабря, ей требуется еще 4,7 млн рублей. По словам близких, даже под капельницами Полина не забывает о школе. Учится дистанционно и, конечно, Полина и все, кто ей помогает верят в то, что она поправится. И вы тоже можете помочь Полине.



Группа поддержки Полины: https://vk.com/polina_leukemia_help

Помочь Полине можно любым удобным переводом на карту:



• Сбербанк: 2202 2036 4363 6139

• Райффайзенбанк: 2200 3005 1105 1607

• Телефон: +7 921 733-57-18

• Получатель: Морозова Зинаида Владимировна (мама Полины)

• Группа ВК: https://vk.com/polina_leukemia_help

Накорми ближнего

Благотворительный фонд «Пища жизни» также готовится к Новому году.

Волонтеры фонда готовят новогодние наборы для многодетных семей. А в канун праздника будут раздавать горячие обеды на улице тем, кто в этом нуждается.

— Мы всегда рады новым раздатчикам. Принимаем продуктовую помощь: сахар, масло подсолнечное, гречу. Можно прямо к раздаче принести, — говорит координатор фонда Ольга Антипова.

31 декабря раздача пищи в Вологде пройдет в 10 утра в районе перекрестка улиц Щетинина и Панкратова, а в 11 утра — у зенитки. По участию в раздаче можно мне звонить Ольге Антиповой: 89211397650.

Психолог, гештальт-терапевт Елена Филатова считает, что делать добрые дела — это приносить пользу не только другим, но и себе:

— В Японии были проведены масштабные исследования, подтверждающие, что субъективные ощущения счастья такие люди испытывают больше. Ведь, делясь чем-то с более нуждающимися, люди чувствуют себя более сильными, удачливыми, благополучными. Они больше начинают ценить свои достижения, испытывать гордость. Одновременно растет и самооценка. С точки зрения физиологии, когда мы искренне помогаем другому, у нас в крови повышается уровень серотонина. Именно серотонин участвует в создании хорошего настроения, влияет на память, сон, пищеварение, снижает вероятность депрессии, улучшает качество нашей жизни.

Елена Филатова считает, что отличный вариант для того, кто хочет помогать другим — это помогать адресно.

— Вы сможете узнать чуть больше про жизнь этого человека и его трудности. Это расширяет ваши представления о мире, о людях, об обстоятельствах, с которыми каждый может столкнуться, заставляет задуматься о ценностях, смысле жизни. Мне кажется, такой опыт делает человека не только более эмпатичным и сострадательным, но и более мудрым. А это тоже важное приобретение, — поясняет Елена.

Сундучок добра и салют в помощь

Если вам по душе помогать животным, присоединяйтесь к акции ОЗЖ «Велес» — Сундучок Добра. Здесь можно новогодние подарки для ваших близких, а вырученные средства пойдут на помощь животным.

— Приобретая у нас товары вы помогаете бездомным животным города, ведь вырученные средства передаются на погашение долгов за лечение бездомных животных ОЗЖ «ВЕЛЕС» в ветеринарных клиниках. Проект реализован в поддержку помощи бездомным животным — https://vk.com/veles . Если у вас есть желание и возможность помочь хвостикам, заходите в наши альбомы и выбирайте… У нас много интересного и красивого! А также ждем новых друзей в нашем «Сундучке Добра» — https://vk.com/sunduchokdobra_veles Вместе веселей! Заходите сами, приглашайте друзей! Мы всем рады! — говорят зоозащитники.

Ну, а если вы считаете, что важнее всего спасти планету от влияния людей, то благотворительная организация «Зеленый полюс» предлагает отказаться от салюта на Новый год, а сэкономленные средства пожертвовать на оплату занятий спортом для детей с двигательными и ментальными нарушениями. Таким образом, вы поможете и природе, и детям.