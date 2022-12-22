В Череповце работницу поминального зала подозревают в растрате 120 тысяч рублей из кассы

В Череповце 36-летнюю сотрудницу поминального зала подозревают в растрате денег из кассы организации.

О недостаче в 120 тысяч рублей, выявленной в ходе ревизии, полицейским заявил владелец поминального зала — индивидуальный предприниматель. Он также сказал, что к преступлению может быть причастен один из работников. Правоохранители установили, что именно в смены подозреваемой из кассы пропадали различные суммы.

«В ходе разговора с полицейскими подозреваемая утверждала, что наличные она якобы передавала родственнику одного из руководящих сотрудников организации», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Череповцу.

Возбуждено уголовное дело. Череповчанке грозит до двух лет лишения свободы.