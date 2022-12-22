Клиентские центры Социального фонда России заработали в Вологодской области

22.12.2022 [Общество]

382 объединённых клиентских офиса Пенсионного фонда и Фонда социального страхования начали работу в пилотном режиме в 37 регионах страны. 

В Вологодской области в пилотном режиме уже работают 20 объединённых клиентских офисов:

  • Клиентская служба в г. Вологде и Вологодском районе — г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 45А.

  • Клиентская служба в г. Череповце и Череповецком районе — г. Череповец, ул. Труда, д. 49.

  • Клиентская служба в г. Великом Устюге и Великоустюгском районе — г. Великий Устюг, ул. 2-я Пролетарская, д. 34А.

  • Клиентская служба в г. Соколе и Сокольском районе — г. Сокол, ул. Орешкова, д. 6.

  • Клиентская служба в Бабаевском районе — г. Бабаево, ул. Карла Маркса, д. 41.

  • Клиентская служба в Бабушкинском районе — с. им.Бабушкина, ул. Бабушкина, д. 57.

  • Клиентская служба в Верховажском районе — с. Верховажье, Петухова, д. 6.

  • Клиентская служба в Вожегодском районе — п. Вожега, ул. Школьная, д. 8.

  • Клиентская служба в Грязовецком районе — г. Грязовец, ул. К.Маркса, д. 50.

  • Клиентская служба в Кадуйском районе — п. Кадуй, ул. Советская, д. 38.

  • Клиентская служба в Кирилловском районе — г. Кириллов, ул. Пролетарская, д. 1.

  • Клиентская служба в Кичменгско-Городецком районе — с. Кичменгский Городок, ул. Центральная, д. 4.

  • Клиентская служба в Междуреченском районе — с. Шуйское, ул. Сухонская набережная, д. 19.

  • Клиентская служба в Никольском районе — г. Никольск, ул. Советская, д. 89.

  • Клиентская служба в Тарногском районе — с. Тарногский Городок, ул. Советская, д. 6-а.

  • Клиентская служба в Тотемском районе — г. Тотьма, ул. Ленина, д. 92.

  • Клиентская служба в Усть-Кубинском районе — с. Устье, ул. Колхозная, д. 11.

  • Клиентская служба в Устюженском районе — г. Устюжна, ул. Карла Маркса, д. 3.

  • Клиентская служба в Харовском районе — г. Харовск, ул. Ленинградская, д. 41.

  • Клиентская служба в Шекснинском районе — п. Шексна, ул. Пролетарская, д. 13.

С 1 января 2023 года в России появится Социальный фонд, который объединит в себе Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.  Теперь все государственные услуги по социальному обеспечению будут предоставляться в режиме «одного окна». Объединение предусматривает полную преемственность всех выплат, услуг и обязательств, которые сегодня есть в компетенции Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.

 

Тэги: единое окно, социальный фонд

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