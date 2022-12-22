В Вологде планируют продолжить улицу Новгородскую до улицы Конева

Новгородскую собираются продлить в сторону улицы Конева. Об этом сообщает портал «Город Во» со ссылкой на администрацию города.

«В 2023 году запланировано строительство участка улицы Новгородской, который будет проходить в юго-восточном направлении по границе Осановской рощи и в перспективе будет соединяться с Осановским проездом. Строительство участка необходимо для обеспечения возможности проезда к жилым домам нового микрорайона и для развития транспортной инфраструктуры города. Протяженность участка составляет 0,492 км», — сообщили в администрации города.

Дорога будет строится в несколько этапов. На первом Новгородскую продлят от улицы Молодежной до места, где будет улица Олимпийская. Дорога будет четырехполосной. Проектно-сметная документация на первый этап строительства уже готова. Строительство объекта запланировано в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В бюджете Вологды на 2023 год на эти цели предусмотрено 214 млн. рублей. Это средства федерального, областного и городского бюджетов.