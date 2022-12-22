Вологодскую область чаще всего посещают туристы из Санкт-Петербурга

22.12.2022 [Общество]

Компания МТС при помощи геоаналитической платформы GeoEffect проанализировала туристические потоки на территории Вологодской области.

По данным исследования летом и осенью этого года регион чаще всего посещали мужчины с доходом выше среднего, прибывающие на собственных автомобилях.

Вообще автотранспорт выбирает почти 75% путешественников. Передвигаться на поезде предпочитает треть гостей региона, а воздушным путем — менее 10% туристов. Чаще всего туристы проводят в области 1-2 дня.

Вологодскую область на 20% больше посещают мужчины, чем женщины. В основном, это люди старше 35 лет. По оценкам экспертов портрет путешественника по Вологодской области таков: это туристы, предпочитающие активный отдых на природе.

Как правило регион посещают соседи из ближайших крупных городов и областей — Санкт-Петербурга и Ленинградской области (33%), Москвы и Московской области (29%), Архангельской области (14%), Ярославской (8%) и Мурманской (7%) областей.

 

Тэги: путешествия, туристы

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