В Вологодской области назвали самых активных глав на просторах соцсетей

22.12.2022 [Общество]

Центр управления регионом Вологодской области подготовил рейтинг эффективности работы мэров городов, глав районов и округов в соцсетях в четвертом квартале 2022 года. Его возглавили представители Череповецкого района, Вологды, Великоустюгского округа и Череповца.

По данным рейтинга в «зеленую» зону попали руководители 22 городов, районов и округов. В «желтую» вошли представители всего лишь двух округов, ни один из руководителей не попал в «красную» зону.

Оценка аккаунтов включает три блока: представленность в соцсетях, качество контента и количественные показатели. В числе качественных показателей — оформление страницы, контентная политика, живой язык, прямые трансляции, обратная связь. Количественные оценки продемонстрировали, насколько страница руководителя эффективна, нравится ли публикуемый контент подписчикам, полезен ли он.

«Каждый житель области должен иметь возможность задать вопрос главе района, округа или мэру города в соцсетях. Это располагает обе стороны к полноценному диалогу. При оценке работы руководителей специалисты ЦУР обращали внимание на активное ведение аккаунтов в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники, а также мессенджере Telegram. Важно не просто информировать жителей о работе органов власти простым и понятным языком, но также оперативно решать поступающие вопросы, давать обратную связь о проведенной работе», — рассказала руководитель ЦУР Анна Одинцова.

Отметим, по результатам проведенного анализа официальных аккаунтов всем руководителям направлены рекомендации по улучшению качества работы в соцсетях.

 

Тэги: социальные сети, чиновники

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологде девушка погибла в ДТП на перекрёстке улиц Герцена и Первомайской
C 1 января 2023 года в Вологде вырастет стоимость проезда в общественном транспорте
Замдиректора вологодской строительной фирмы подозревают в мошенничестве на 1,9 млн. рублей
В Вологодской области каждую неделю регистрируются летальные случаи гриппа
Жители поселка Климовское дошли до администрации президента, чтобы остановить создание центра для осуждённых в поселке
В Вологодской области назначен новый военный комиссар
В Вологде предприниматели самовольно перенесли автобусную остановку
У жителей Вологодской области снижаются реальные денежные доходы
Контейнеры для раздельного сбора мусора установят для жилого фонда в Вологде
В Вологде ищут водителя, который сбил ребенка и скрылся

Похожие новости

В Вологодской области назвали самых активных в социальных сетях глав муниципалитетов

Всем руководителям будут направлены рекомендации по улучшению качества работы в соцсетях

1549
0

Вологодских чиновников будут оценивать по работе в социальных сетях

Об этом сообщил Центр управления регином Вологодской области

1384
0

Telegram обошел WhatsApp по популярности в Вологодской области

К таким выводам пришли специалисты МегаФона на основе анализа мобильного интернет-трафика с помощью инструментов Big Data

962
0

Агрессия в социальных сетях по поводу вакцинации – последствия накопившегося раздражения или неправильной информационной политики?

Мнениями по этому поводу поделились с NewsVo политолог, психолог и учёный-биолог

9337
0

Роскомнадзор завел реестр социальных сетей

Туда уже включены Twitter, YouTube и Facebook

966
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Листовой металлопрокат: какой выбрать?
Вологодскую область чаще всего посещают туристы из Санкт-Петербурга
В Вологодской области назвали самых активных глав на просторах соцсетей
ФСБ предостерегла жителя Череповца, который перевел деньги в фонд, снабжающий украинскую армию
Пенсионер из Вологды получил три года лишения свободы по статье о фейках об армии РФ
В Вологодской области бывшего капитана теплохода будут судить за растрату почти 17 тонн топлива
В Бабаево мать и сын погибли при пожаре в деревянном доме
 
21.12.2022 [Общество]

6 лет за слова: такой срок запросила прокуратура для Вологодского пенсионера по делу о фейках 

1475
0
21.12.2022 [БлогоVO]

Своими фотографиями Крохинского храма 1989 года с нами поделился фотограф Станислав Кудринский

299
0
21.12.2022 [Обзор Прессы]

Навальный рассказал о приезде Пригожина в его колонию

376
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика