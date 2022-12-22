В Вологодской области назвали самых активных глав на просторах соцсетей

Центр управления регионом Вологодской области подготовил рейтинг эффективности работы мэров городов, глав районов и округов в соцсетях в четвертом квартале 2022 года. Его возглавили представители Череповецкого района, Вологды, Великоустюгского округа и Череповца.

По данным рейтинга в «зеленую» зону попали руководители 22 городов, районов и округов. В «желтую» вошли представители всего лишь двух округов, ни один из руководителей не попал в «красную» зону.

Оценка аккаунтов включает три блока: представленность в соцсетях, качество контента и количественные показатели. В числе качественных показателей — оформление страницы, контентная политика, живой язык, прямые трансляции, обратная связь. Количественные оценки продемонстрировали, насколько страница руководителя эффективна, нравится ли публикуемый контент подписчикам, полезен ли он.

«Каждый житель области должен иметь возможность задать вопрос главе района, округа или мэру города в соцсетях. Это располагает обе стороны к полноценному диалогу. При оценке работы руководителей специалисты ЦУР обращали внимание на активное ведение аккаунтов в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники, а также мессенджере Telegram. Важно не просто информировать жителей о работе органов власти простым и понятным языком, но также оперативно решать поступающие вопросы, давать обратную связь о проведенной работе», — рассказала руководитель ЦУР Анна Одинцова.

Отметим, по результатам проведенного анализа официальных аккаунтов всем руководителям направлены рекомендации по улучшению качества работы в соцсетях.