ФСБ предостерегла жителя Череповца, который перевел деньги в фонд, снабжающий украинскую армию

22.12.2022 [Общество]

УФСБ РФ по Вологодской области предостерегла 19-летнего жителя Череповца который перевёл деньги в фонд, снабжающий украинскую армию.

«В период проведения специальной военной операции житель г. Череповца  2003 года рождения, не осознавая противоправный характер своих действий,  желая оказать помощь гражданам Украины, осуществил денежный перевод в  иностранной валюте на банковский счет украинского фонда „Вернись живым“», — сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что молодой человек успел перевести незначительную сумму, чтобы получить отчёт о поступлении денег, но в дальнейшем намеревался отправить в фонд не менее 50 тысяч рублей. Ему предъявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления,  предусмотренного статьей 275 УК РФ (Государственная измена).

«По информации из открытых источников, фонд „Вернись живым“  функционирует с 2014 года, осуществляет сбор денежных средств на нужды Вооруженных Сил Украины, укомплектование регулярных и нерегулярных воинских подразделений, в том числе летальным оружием, обучение военных снайперскому делу, артиллерийской и военно-инженерной подготовке, работе с беспилотными летательными аппаратами», — отмечается в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

Санкция статьи 275 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до полумиллиона рублей.

Тэги: УФСБ, предостережение, спецоперация

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