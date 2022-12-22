Пенсионер из Вологды получил три года лишения свободы по статье о фейках об армии РФ

22.12.2022 [Общество]

В Вологодский городской суд огласил приговор 61-летнему Владимиру Румянцеву. Он признан виновным в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Пенсионер получил три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

«Следствием и судом установлено, что в текущем году на своей странице в социальной сети 61-летний вологжанин опубликовал записи, содержащие заведомо ложную информацию о Вооруженных силах Российской Федерации. Как сообщалось ранее, противоправная деятельность фигуранта была выявлена сотрудниками УФСБ России по Вологодской области, во взаимодействии с которыми он был в последующем задержан следствием СК в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ и заключен под стражу», — сообщают в СУ СК Рф по Вологодской области. 

Ранее NewsVo писал, что прокуратура запрашивала 6 лет лишения свободы для Владимира Румянцева по данному делу. 

Румянцева обвиняли в распространении «фейков» о российской армии по мотивам политической ненависти из-за публикаций в социальных сетях (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). Также, по версии следствия, вологжанин рассказывал о спецоперации через радиоточку в своей квартире. Мужчина не признает вину.

Как пояснил адвокат Румянцева Сергей Тихонов мужчина публиковал у себя на странице во Вконтакте видео и записи из различных источников о ходе спецоперации в Украине. У Владимира Румянцева всего 20 подписчиков. Часть из них появилась уже после известий об аресте.

Также у него был небольшой FM-передатчик, заказанный из Китая, с радиусом волны не больше километра. Передатчик был куплен давно и Владимир Румянцев до 24 февраля иногда транслировал по нему советские песни, новости, после 24 февраля иногда рассказывал о политической обстановке. 

По словам Владимира Румянцева, он отстаивает свое конституционное право на свободу слова. И был готов к приговору. 

Напомним, что Статья 29 Конституции РФ гарантирует каждому свободу мысли и слова. В ней также говорится, что «не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них»

О возбуждении уголовного дела против 61-летнего вологжанина стало известно летом. 15 июля суд отправил Румянцева в СИЗО. Оглашение приговора назначено на утро 22 декабря.

До ареста мужчина работал кочегаром. На странице Румянцева во «ВКонтакте» говорится, что он ранее был обжигальщиком и слесарем на Вологодском кирпичном заводе. В разделе «работа» вологжанин также упомянул «подпольную радиостанцию».

За время, пока Владимир Румянцев находится в СИЗО, у него появились друзья, которые пишут ему письма поддержки со всей России.

В пресс-службе судов Вологодской области пояснили, что суд установил, что «вологжанин с 18.03.2022 по 22.06.2022 на своей странице в социальной сети „ВКонтакте“ под видом достоверных сообщений разместил 6 видеороликов с заведомо ложной информацией о том, что представители Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Украины грабят, убивают и насилуют мирных жителей, разрушают больницы, роддомы, школы, детские сады. Кроме того, с 07.04.2022 по 13.04.2022 подсудимый из квартиры в Вологде транслировал на определенной радиочастоте заведомо ложную информацию о негативных действиях представителей Вооруженных Сил Российской Федерации — насильственном присвоении имущества граждан Украины, максимальном разрушении населенных пунктов, причинении смерти всем представителям населения на территории военных действий на Украине, принуждении к половому акту молодых девушек, обучающихся в школе и др.»

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.

 

Тэги: фейки, военная спецоперация

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