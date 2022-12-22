Самозанятым в России разрешили собирать грибы и ягоды на законодательном уровне

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о праве самозанятых становиться участниками рынка обращения органической продукции.

До настоящего времени людям, не имеющим статуса предпринимателя нельзя было попасть в реестр производителей органической продукции. При этом самозанятые часто занимаются производством меда и собирают дикоросы. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект был внесен в Госдуму, чтобы устранить имеющие правовые пробелы и дать самозанятым, желающим пройти сертификацию органического производства, доступ к включению в реестр производителей органической продукции.