Самозанятым в России разрешили собирать грибы и ягоды на законодательном уровне

22.12.2022 [Общество]

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о праве самозанятых становиться участниками рынка обращения органической продукции.

До настоящего времени людям, не имеющим статуса предпринимателя нельзя было попасть в реестр производителей органической продукции. При этом самозанятые часто занимаются производством меда и собирают дикоросы. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект был внесен в Госдуму, чтобы устранить имеющие правовые пробелы и дать самозанятым, желающим пройти сертификацию органического производства, доступ к включению в реестр производителей органической продукции.

 

Тэги: самозанятые, дикоросы

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