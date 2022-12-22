Дефицит бюджета Вологды в следующем году будут закрывать собственными силами

Мэр города Вологды Сергей Воропанов сообщил, что бюджет областной столицы определен. В следующем году доходы бюджета превысят 17,5 млрд рублей, расходы — более 17,6 млрд рублей.



В городе продолжится реализация 14 крупных проектов, среди которых строительство Некрасовского моста, завершение ремонта моста через Шограш, завершение строительства ул. Поэта Романова, строительство ул. Новгородская, ремонт дорог и дворов, возведение школ на ул. Преминина и в Прилуках, благоустройство парка Ветеранов и площади у ЦУМа, реализация проекта «Народный бюджет ТОС». Объем средств на реализацию народного бюджета в 2023 году удвоен и составит 86,5 млн рублей.

«Считаю, бюджет достойный и социально ориентированный. А его максимальная сбалансированность — результат нашей работы по оптимизации финансовой сферы. Во-первых, дефицит в 134 млн рублей мы сможем закрыть собственными силами. Во-вторых, на 2,7 млрд рублей выросли доходы, в чем есть заслуга экономики города, т. к. выросли налоговые поступления. В-третьих, 13 млрд рублей — средства федерации и области. Спасибо губернатору Олегу Кувшинникову за отстаивание наших интересов на всех уровнях власти. В-четвертых, за четыре года нам удалось сократить муниципальный долг более чем на 240 млн рублей», — сказал Сергей Воропанов.

О муниципальном долге он рассказал подробнее. Он начал расти с 2011 года, а максимума в 2,186 млрд рублей достиг в 2018 году. Сегодня муниципальный долг Вологды сократился до 1,945 млрд рублей. Снизились и расходы на обслуживание кредитов: раньше на эти цели уходило до 200 млн рублей в год, теперь менее 40 млн рублей.