Потомок купцов из Великого Устюга разыскивает информацию о своих предках и их доме

21.12.2022 [Общество]

Анфиса Третьякова через социальные сети обратилась к жителям Великого Устюга с просьбой помочь ей найти сведения о семье ее прапрадеда – великоустюгского купца Николая Самойлова.

– Здравствуйте! Я праправнучка купца Николая Феодосьевича Самойлова, чей дом в Великом Устюге теперь объект культурного наследия. Родилась я в Крыму и пока ни разу в Великом Устюге не была. Знаю, что моего прапрадеда репрессировали, сослали на Север, дальнейшие сведения о нем неизвестны, – написала девушка в сообщество «Голос старого города» в социальной сети ВКонтакте.

Девушка рассказала, что ее прабабушка Любовь Николаевна Самойлова, была дочерью этого купца и вышла замуж за бедняка, не получив отцовского благословения. 

– Возможно, вы можете рассказать свои воспоминания или что «в народе говорили», этим вы мне поможете добавить хоть какие-то детали к той немногой имеющейся у меня информации, – пишет Анфиса.

Анфиса обращалась с запросом в Великоустюгский государственный музей-заповедник и вот, что ей ответили:

– Самойлов Николай занимался пароходством, торговлей. 25 мая арестован по обвинению в контрреволюционной агитации (придерживался Тихоновской ориентации). 28 ноября 1931 года сослан в Северный край на три года. 5 января 1932 года высылка заменена ссылкой в Западную Сибирь на тот же срок. Дальнейшая судьба неизвестна. 18 ноября 1964 года реабилитирован. 

По словам Анфисы, бабушка никогда не поднимала тему Сталинских репрессий, коснувшихся их семьи. Удалось лишь выяснить, что прапрадед пропал без вести, а имущество его экспроприировали. 

Действительно, дом, который когда-то принадлежал Самойловым, сейчас находится по адресу Великий Устюг, Советский проспект, 183 – это объект культурного наследия регионального значения. Здание является примером характерного для Великого Устюга дома с лавкой на первом этаже. В период с 1932 – 1939 годы здесь работала артель «Северная чернь», позже – находились магазин «Огонек» и контора Великоустюгского ОРСа Северного речного пароходства. Сейчас здесь располагается медицинский центр «Медведь».

– Участок, на котором стоит дом, принадлежал мещанам Самойловым. С 1873 года им долгое время владел Феодосий Львович Самойлов, при котором прежний деревянный двухэтажный дом в 1887 году был заменен новым деревянным в один этаж. В 1914-1916 годах. уже каменный дом с каменными лавками и рабочей избой во дворе принадлежал сыновьям Феодосия Самойлова –Николаю, Василию и Евлампию. Дом в эти годы упоминается как деревянный с мезонином, поэтому ныне существующее кирпичное здание могло быть выстроено только в 1917 году. Нижний этаж занимал магазин, второй — жилые помещения, – рассказывают об истории здания специалисты «Вологдареставрации».

Также известно, что братья Самойловы владели в Великом Устюге паровыми мукомольными заводами и торговали различными товарами.

Тэги: семья, история, предки, архитектура, дома памятники

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