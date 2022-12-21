Завершается реставрация Дома Лабзиной в Вологде.

– Работы на доме на Лермонтова, 29 начались еще в сентябре прошлого года. За это время реставраторы обновили фасад: часть обшивки осталась оригинальная, некоторые детали пришлось воссоздавать. Та же участь коснулась и окон. Оконные колоды обновили и вернули на место, а вот рамы и резные наличники по архивным фото изготовили новые. Дело в том, что в советское время дом не раз ремонтировали, и эти элементы не сохранились, – говорится на странице сообщества «Сохраняя будущее: деревянная Вологда» в социальной сети.

Фото сообщества «Сохраняя будущее: деревянная Вологда» ВКонтакте

Сейчас заканчивается установка отреставрированных резных элементов под крышей здания и воссоздание балкона с видом во двор. Внутри здания ремонт также находится на заключительной стадии. Специалисты ведут отделку помещений и готовят к установке две деревянные лестницы, изготовленные на основе исторических фото.

– Это не реставрация, а профанация! Балкон с крыльцом и фронтоном на крыше на главном фасаде так и не был восстановлен! – прокомментировал сообщение о завершении реставрации вологжанин Иван Треничев.

Фото сообщества «Улицы старой Вологды» ВКонтакте

– Иван, здравствуйте! Это все-таки реставрация, а не профанация. Дело в том, что балкон этот был демонтирован еще в 70-е годы. И сейчас он, увы, выходил бы за красные линии. Комитет его попросту не согласовал, – ответили администраторы сообщества «Сохраняя будущее: деревянная Вологда».

– Знаю, мне ответ пришел, тем не менее, у нас на Амбулатории по Чернышевского,58 тоже четырехколонный портик, если не ошибаюсь, за Красные линии выходит и ничего, там Комитет все согласовал, и в центре сколько таких новоделов, прямо чуть не посреди тротуаров крыльца также преспокойно строят и все согласовывается благополучно! Если одно на доме восстанавливается, а другое нет, значит грош цена такой реставрации, этот дом уже не будет ощущаться историческим, а будет таким же «муляжом», причем на главном фасаде, – не соглашается Иван.

Напомним, что Дом Лабзиной – объект культурного наследия регионального значения. Здание было построено на рубеже 19-20 веков. Это двухэтажный деревянный дом на кирпичном цоколе.

– Интересный пример жилого дома начала прошлого века, с разнообразным фасадным декором с использованием пропильной и объемной резьбы в духе эклектики, – сообщают о доме специалисты «Вологдареставрации». – Стены на уличном и боковом фасадах завершены широким, большого выноса карнизом с подшивным повалом, ниже которого проходит неширокий фриз украшен орнаментом распространенного в Вологде рисунка. Выделяются необычные по форме угловые пилястры, усложненные профилями-перехватами и кубышками, покрытыми акантами и плетенкой, выполненными в технике глухой резьбы. Двупольные двери парадного входа, ведущие на первый этаж и лестницу, декорированы филенками с бриллиантовым рустом.

В советский период здание было отдано под медицинское учреждение. Потом в нем находились различные организации.

Дома №№ 27 и 29 по улице Лермонтова. Фото сообщества «Улицы старой Вологды» ВКонтакте

В ближайшее время в отреставрированном доме планируют открыть бутик-отель с интерьером в стиле близком к началу прошлого века, ресторан и офисные помещения.

Сообщается, что авторы проекта решили показать часть старинных стен будущим гостям. В номерах и других комнатах дома будет сделан акцент на бревенчатые стены.