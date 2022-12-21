Житель Вологды отправил мошенникам почти полтора миллиона рублей

21.12.2022 [Происшествия]

46-летний житель Вологды стал жертвой мошенников.

Он рассказал, что ему позвонил мужчина, который представился работником банка. Собеседник сообщил, что потерпевшему нужно отменить несанкционированный кредит на его имя.

«Следуя указаниям звонившего, вологжанин установил на свой телефон специальное приложение, сообщил коды доступа и оформил онлайн кредит, после чего перевел на некий счет 1 млн. 497 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Чуть позже, осознав, что он стал жертвой мошенников, мужчина написал заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело. Лица, причастные к преступлению устанавливаются.

Тэги: мошенники, дистанционное мошенничество, уголовное дело

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