В Вожеге вор случайно поджег дом, из которого собирался украсть металлолом

21.12.2022 [Происшествия]

В Вожегодском районе суд вынес приговор ранее судимому местному жителю, признанному виновным в покушении на кражу и поджоге.

Установлено, что инцидент произошёл в доме на улице Заречной посёлка Вожега ночью 29 мая 2022 года. Подсудимый залез в чужое жилище в поисках металлолома. При этом он освещал себе путь подожжённой картонной коробкой, которую бросил внутри помещения.

«Осмотревшись, мужчина попытался похитить металлические: ванну, бак, таз и три подставки под посуду. Однако свои действия не смог довести до конца, поскольку начался пожар и был вынуждены покинуть дом», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В результате пожара дом был уничтожен огнём. Сумма ущерба составила 400 тысяч рублей. Подсудимый признал вину. С учётом рецидива преступлений суд назначил ему наказание в виде одного года и восьми месяцев колонии строгого режима.

Тэги: покушение, кража, поджог, уголовное дело, суд, приговор

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