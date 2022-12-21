Альбом Оксимирона «Красота и уродство» вошел в десятку лучших пластинок мира

21.12.2022 [Общество]

Альбом рэпера Оксимирона (Oxxxymiron, настоящее имя — Мирон Федоров, внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) «Красота и уродство» попал в мировой топ-10 самых популярных пластинок по версии портала Genius.

Рейтинг составлен на основе количества просмотров страниц, на которых содержится информация об альбоме. Тексты песен Оксимирона посмотрели более трех миллионов раз за год. 

Наибольшее количество просмотров собрал сборник Кендрика Ламара Mr. Morale & The Big Steppers — 15 миллионов запросов. Оксимирон замкнул десятку лидеров.

Тэги: песни, рейтинги

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологде девушка погибла в ДТП на перекрёстке улиц Герцена и Первомайской
Замдиректора вологодской строительной фирмы подозревают в мошенничестве на 1,9 млн. рублей
C 1 января 2023 года в Вологде вырастет стоимость проезда в общественном транспорте
В Вологодской области каждую неделю регистрируются летальные случаи гриппа
Жители поселка Климовское дошли до администрации президента, чтобы остановить создание центра для осуждённых в поселке
С 1 января жители Вологодской области не смогут записаться к врачам узкого профиля через регистратуру
У жителей Вологодской области снижаются реальные денежные доходы
В Вологде предприниматели самовольно перенесли автобусную остановку
Контейнеры для раздельного сбора мусора установят для жилого фонда в Вологде
В Вологодской области назначен новый военный комиссар

Похожие новости

Фестиваль французской песни и поэзии пройдет в Вологде 26 ноября

Вход свободный

1239
0

Песни в исполнении вологжан прозвучат в новогодние праздники на площади Революции

Прислать свои музыкальные композиции может любой житель областного центра

1336
0

В Вологде состоится концерт детских песен из советских кинофильмов

«Прекрасное далёко», «Крылатые качели», «Пропала собака», «Вместе весело шагать» и другие песни исполнит Большой детский хор имени Виктора Попова.

1928
0

«Бард-вагон» из Москвы исполнит в Вологде советские песни

  «Ваше благородие», «Александра», «Белеет мой парус»  прозвучат в Русском доме

 
3222
0

Песни из советских кинофильмов исполнят для вологжан

На концерте в областной библиотеке прозвучат композиции из «Гусарской баллады», «Девчат», «Доживем до понедельника», «Приключений Электроника» и других шедевров отечественного кинематографа

2983
0

Хит "Вологда" перевели на казахский и посвятили девушке из Караганды

Музыканты в колоритных костюмах поют на фоне рисованных портретов Майкла Джексона, Боба Марли и других западных "звезд"

3528
0

Фестиваль авторской песни "Откровение-2015" пройдет в Вологде

В этом году фестиваль посвящен творчеству Сергея Есенина, Бориса Пастернака и Иосифа Бродского

2088
0

Песни вологодского журналиста Андрея Иванова вошли в сотни музыкальных сборников

Его песни разлетелись по всей России. Их поют в Москве, Перми, Санкт-Петербурге, Саратове… Журналист областной газеты «Красный Север» Андрей Иванов вплотную занялся написанием текстов всего три года назад

5297
0

Поэзию и песни на стихи Варлама Шаламова можно будет послушать в Вологде 21 июня

Вечер поэзии состоится в рамках фестиваля «Четвертая Вологда»

2084
0

Вологодские силовики организуют концерт к Дню победы

 Фестиваль патриотической песни «Голос воина» будет проходить каждые полгода

2114
0

Вологодский ансамбль «Русский Сувенир» получил гран-при на международном фестивале

Вологжане получили высшую награду XIII Международного фестиваля конкурса ансамблей и оркестров народных инструментов в Анапе

2623
0

Нескольких осужденных освободят прямо на сцене ДК ПЗ в Вологде

К досрочному освобождению готовятся несколько участников финала конкурса "Калина красная"

3546
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вожеге вор случайно поджег дом, из которого собирался украсть металлолом
Альбом Оксимирона «Красота и уродство» вошел в десятку лучших пластинок мира
В Вологодской области вырастут взносы за капремонт
Жительница Сокола распространяла наркотики, чтобы заработать на ремонт и учебу
В Вологде неизвестный призывал прохожих прийти в Церковь, но вологжане вызвали полицию
Подопечные психоневрологического интерната в Красавино создают модные образы
Воспитанники «Спортивной школы №3» города Череповца оказались в числе победителей сразу на нескольких крупных турнирах
 
21.12.2022 [Общество]

6 лет за слова: такой срок запросила прокуратура для Вологодского пенсионера по делу о фейках 

434
0
20.12.2022 [БлогоVO]

Геминиды — самый обильный метеорный поток года

388
0
16.12.2022 [Обзор Прессы]

Заболеваемость гриппом по России выросла в 11 раз по сравнению с прошлым годом

693
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика