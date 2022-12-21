Альбом Оксимирона «Красота и уродство» вошел в десятку лучших пластинок мира

Альбом рэпера Оксимирона (Oxxxymiron, настоящее имя — Мирон Федоров, внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) «Красота и уродство» попал в мировой топ-10 самых популярных пластинок по версии портала Genius.

Рейтинг составлен на основе количества просмотров страниц, на которых содержится информация об альбоме. Тексты песен Оксимирона посмотрели более трех миллионов раз за год.

Наибольшее количество просмотров собрал сборник Кендрика Ламара Mr. Morale & The Big Steppers — 15 миллионов запросов. Оксимирон замкнул десятку лидеров.