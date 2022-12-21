В Вологодской области вырастут взносы за капремонт

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт изменен в Вологодской области. Об этом сообщает Фонд капитального ремонта Вологодской области.



В 2023 году в многоквартирных домах без лифтового оборудования размер минимального взноса на капремонт составит 10,00 руб. за 1 кв.м (ранее был 8,90 руб.). В домах, имеющих в составе общего имущества лифты — 11,90 руб. за 1 кв. м. (ранее — 10,60 руб.).

Как пояснили в Фонде минимальный размер взноса на капитальный ремонт увеличен в связи со значительным удорожанием строительных материалов, механизмов в 2022 году. Льготы, предусмотренные отдельным категориям граждан, будут сохранены и проиндексированы согласно увеличению суммы ежемесячного платежа.