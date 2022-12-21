Жительница Сокола распространяла наркотики, чтобы заработать на ремонт и учебу

Суд вынес приговор 21-летней жительнице Сокола, признанной виновной в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

По материалам дела, в июле 2022 года девушка через интернет устроилась работать «закладчицей». В её обязанности входило создание тайников-закладок с наркотиками, из которых позднее наркопотребители забирали запрещённые вещества.

«Установлено, что злоумышленница проходила „стажировку“ в городе Вологде по раскладыванию тайников закладок и реализовала до момента задержания несколько партий наркотических средств. А потом собиралась ехать по месту жительства в город Сокол и там активно заниматься распространением наркотических средств, т.к ей нужны были деньги на ремонт квартиры и учебу», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологды.

Девушку задержали, когда она получила очередную оптовую партию наркотиков для распространения. С учётом смягчающих обстоятельств суд приговорил её к четырём годам колонии общего режима.