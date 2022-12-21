В Вологде неизвестный призывал прохожих прийти в Церковь, но вологжане вызвали полицию

В Вологде у первой поликлиники на Мальцева христиане из Дома Горшечника прямо на улице агитировали вологжан приходить к ним в храм. Но прохожие вызвали наряд полиции.

Жители Вологды 21 декабря оказались свидетелями необычного перфоманса прямо у первой поликлиники города. Неизвестный молодой человек в микрофон рассказывал посетителям медучреждения и прохожим о Евангелие и призывал посетить Дом Горшечника. Прохожим это не понравилось и они вызвали полицию.

Как пояснили в УМВД России по Вологодской области, когда приехал наряд, молодой человек ушел.

«Дом Горшечника» — это Церковь христиан веры евангельской (пятидесятников). Последователи данной церкви верят, что вера должна быть вынесена за здание церкви. О Доме Горшечника в Вологде ходят разные отзывы. Кто-то говорит, что там «промывают мозги» и переписывают имущество, кто-то отзывается о церкви, как о месте, где можно изменить жизнь в лучшую сторону.