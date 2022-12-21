Подопечные психоневрологического интерната в Красавино создают модные образы

21.12.2022 [Общество]

Подопечные Красавинского психоневрологического интерната создают модные образы, благодаря проекту «Навстречу возможностям».

В декабре 2020 года в учреждении стартовал пилотный проект «Навстречу возможностям». Его цель — оказание реабилитационных услуг, способствующих успешной социализации опекаемых через участие в театре моды «Эксклюзивный образ».

В рамках проекта участники ​обучаются навыкам художественного образования, приобщаются к миру стиля и моды через создание образов и постановку театрализованных представлений.

В департаменте социальной защиты Вологодской области говорят, что такие занятия способствуют гармоничному развитию личности и социальной адаптации в обществе. 

«Подопечные заняты творческой деятельностью, которая способствуют удовлетворению и развитию их способностей, помогает в дальнейшем самоопределении. Опекаемые  осваивают разные направления ручного творчества: макраме, стринг Арт, разрабатывают коллекционные модели и повседневную одежду», — прокомментировал начальник Департамента соцзащиты населения области Александр Ершов.

Кроме того, в рамках проекта организовано сотрудничество с профессиональными мастерами — участниками областного проекта «Народный тренер». В ходе занятий  по фитнесу, йоге, аэробике разработаны специально адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья  комплексы упражнений.

В результате полученных знаний на занятиях по актерскому мастерству, сценическому искусству, фотопрезентации один из получателей услуг интерната уже одержал победу в конкурсе «Краса- ненаглядная».

Тэги: мода, образы, стиль
Фото: департамент социальной защиты

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