Подопечные психоневрологического интерната в Красавино создают модные образы

Подопечные Красавинского психоневрологического интерната создают модные образы, благодаря проекту «Навстречу возможностям».

В декабре 2020 года в учреждении стартовал пилотный проект «Навстречу возможностям». Его цель — оказание реабилитационных услуг, способствующих успешной социализации опекаемых через участие в театре моды «Эксклюзивный образ».

В рамках проекта участники ​обучаются навыкам художественного образования, приобщаются к миру стиля и моды через создание образов и постановку театрализованных представлений.

В департаменте социальной защиты Вологодской области говорят, что такие занятия способствуют гармоничному развитию личности и социальной адаптации в обществе.

«Подопечные заняты творческой деятельностью, которая способствуют удовлетворению и развитию их способностей, помогает в дальнейшем самоопределении. Опекаемые осваивают разные направления ручного творчества: макраме, стринг Арт, разрабатывают коллекционные модели и повседневную одежду», — прокомментировал начальник Департамента соцзащиты населения области Александр Ершов.

Кроме того, в рамках проекта организовано сотрудничество с профессиональными мастерами — участниками областного проекта «Народный тренер». В ходе занятий по фитнесу, йоге, аэробике разработаны специально адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья комплексы упражнений.

В результате полученных знаний на занятиях по актерскому мастерству, сценическому искусству, фотопрезентации один из получателей услуг интерната уже одержал победу в конкурсе «Краса- ненаглядная».