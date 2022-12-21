Воспитанники «Спортивной школы №3» города Череповца оказались в числе победителей сразу на нескольких крупных турнирах

21.12.2022 [Спорт]

Воспитанники «Спортивной школы № 3» города Череповца на прошлой неделе приняли участие в нескольких крупных турнирах, в разных городах, и везде были в числе победителей и призёров.

С 16 по 18 декабря в Сосновом Бору прошел XXX юношеский турнир по дзюдо, посвященный Дню Энергетика. В соревнованиях приняли участие более 350 спортсменов, из 13 регионов страны, 2009-2010 и 2011–2012 ггр. Спортсмены МАУ «СШОР № 3» показали достойный результат, завоевав 3 бронзовых медали.

В эти же дни, с 16 по 18 декабря, во Дворце бокс «Олимп» прошёл областной турнир по боксу памяти А. Г. Журавлева. Соревнования имели открытый статус, на них приехали спортсмены из Череповца, Вологды, Сокола, Устюжны, Тотьмы, Белозерска, Рыбинска, Великого-Новгорода, Северодвинска, Нюксеницы и п. Хвойная.

Череповецкие боксеры показали отличный результат, завоевав 40 «золотых», 31 «серебряную» и 26 «бронзовых» медалей.

В Гомеле, Республика Беларусь, с 12 по 16 декабря прошёл XXVI традиционный турнир по боксу среди молодежи 2005–2006 годов рождения, посвященный памяти абсолютного чемпиона СССР по боксу, обладателя хрустальной перчатки, мастера спорта международного класса Алексея Юкова. В соревнованиях принимали участие 3 спортсмена МАУ «СШОР № 3».

По итогам выступлений Супхан Гурбанов (тренеры Иванов Р.А., Клыков М.С.) занял 1 место, одержав 3 победы в 3 боях! Семен Багдасарян и Андрей Серышев завоевали бронзовые медали турнир.

Тэги: спорт

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