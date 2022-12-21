Жительница Череповецкого района отметила 103-й день рождения

Жительнице поселка Суда Череповецкого района 20 декабря исполнилось 103 года.



Наталья Козырева родилась в 1919 году в Брянской области.

«В семье было трое детей. Мама вскоре умерла, и дети оказались в детском доме. Будучи юной девушкой, Наташа работала и на тракторе, который надо было заводить вручную, трудилась в колхозе и даже на военном заводе. Во время Великой Отечественной войны рыла окопы и опять же трудилась в колхозе. В 1946 году Наталья вышла замуж за Фёдора Михайловича, и через 14 лет семья оказалась в п. Суда, где глава семьи трудился начальником жилищно-коммунального хозяйства ДСК. Наталье Ивановне пришлось сменить много мест работы: она была истопником в детском саду, почтальоном, кассиром в бане, там же заменяла и кочегара», — рассказывает о женщине администрация Череповецкого района.