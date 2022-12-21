Вологжанин отправится в колонию за незаконное приобретение наркотиков

В Кирилловском районе суд вынес приговор вологжанину, признанному виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков.

Установлено, что днём 5 сентября 2022 года мужчина через интернет заказал у неустановленного лица наркотики, оплатил заказ и получил адрес места тайника-закладки с запрещёнными веществами в Кириллове. После он приехал в город на автобусе, нашёл тайник и достал из него несколько свёртков.

«Благодаря бдительным жителям г. Кириллова, которые обратили внимание на подозрительное поведение незнакомого мужчины, преступник был задержан сотрудниками полиции», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Подсудимый признал вину и пояснил, что употребляет наркотики в течение долгого времени. Суд с учётом неотбытого наказания по двум предыдущим приговорам за аналогичные преступления назначил вологжанину окончательное наказание в виде четырёх лет и шести месяцев колонии общего режима.