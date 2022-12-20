В Вологодской области назначен новый военный комиссар

20.12.2022 [Общество]

Новым руководителем Вологодского областного комиссариата назначен полковник Сергей Проничев. Сегодня первый заместитель губернатора Эдуард Зайнак встретился с военным комиссаром, обсудив задачи и планы работы.

«Сейчас военный комиссариат решает задачи по осенней призывной кампании: более тысячи призывников-вологжан пополнят ряды Вооруженных сил. Я уверен, что под вашим руководством военный комиссариат области с этой задачей справится. Со своей стороны Правительство региона окажет содействие в решении организационных вопросов», — сказал Эдуард Зайнак. 

На сегодняшний день в регионе показатели по осеннему призыву достигнуты почти на 80%.

Военный комиссар Вологодской области Сергей Проничев поблагодарил за оказанное доверие: «В новом качестве я постараюсь приложить все силы, умения, навыки, полученные ранее, чтобы  решать поставленные задачи и выполнять их качественно и в срок».

Тэги: военный комиссар, военкомат

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