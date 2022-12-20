Вандалы повредили новогодние украшения в Вологде

20.12.2022 [Происшествия]

Вандалы вновь повредили новогодние украшения в Вологде.

– Приятно, когда новогодние украшения приходятся по душе вологжанам. Но когда их ломают ради интересного фото, согласитесь, это не дело, – пишет на своей странице в социальной сети мэр Вологды Сергей Воропанов.

На этот раз пострадали световые фигуры в виде елочных шаров на площади Революции. 

– Дорогие горожане и гости города, не надо отгибать украшения, чтобы пролезть внутрь конструкции. Во-первых, это может привести к несчастному случаю, а во-вторых, портит уличную иллюминацию и, как следствие, праздничное настроение, – пояснил Сергей Воропанов.

Тэги: новогодние украшения, вандалы

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