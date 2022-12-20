Вандалы повредили новогодние украшения в Вологде

Вандалы вновь повредили новогодние украшения в Вологде.

– Приятно, когда новогодние украшения приходятся по душе вологжанам. Но когда их ломают ради интересного фото, согласитесь, это не дело, – пишет на своей странице в социальной сети мэр Вологды Сергей Воропанов.

На этот раз пострадали световые фигуры в виде елочных шаров на площади Революции.