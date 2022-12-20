В Вологде девушка погибла в ДТП на перекрёстке улиц Герцена и Первомайской

В Вологде 26-летняя девушка погибла при столкновении двух иномарок на перекрёстке улиц Герцена и Первомайской, сообщает GorodVo со ссылкой на пресс-службу областного УМВД.

По данным издания, авария произошла 20 декабря в 14:15. Столкнулись автомобиль «Хендай» и кроссовер «Хайма».

«26-летняя автомобилистка на автомобиле Хендай ехала по Герцена со стороны центра в сторону Конева в правой полосе. По неизвестной пока причине в районе дома № 53 по улице Герцена она выехала на встречную полосу», — говорится в сообщении GorodVo.

Девушка погибла на месте. Пострадала также 63-летняя пассажирка кроссовера.