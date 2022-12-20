Выставка декораций и реквизита Большого театра открылась в Вологде

20.12.2022 [Культура]

Выставка «Большое театральное путешествие» открылась в Доме Корбакова в Вологде.

Здесь представлены экспонаты из фондов Музея Большого театра: подлинные костюмы, декорации, бутафорские фигуры и куклы из опер и балетов театра, афиши, макеты декораций, театральные эскизы, а также произведения живописи, графики и декоративно-прикладного искусства.

Посетить выставку можно до 12 февраля в Доме Корбакова по адресу: Вологда, Октябрьская. 13, со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00. Касса работает до 17:30. Выходные дни – понедельник и вторник.

Действует Пушкинская карта.
 

Тэги: выставка, Театры, костюмы, художники, дизайнеры

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