Выставка декораций и реквизита Большого театра открылась в Вологде

Выставка «Большое театральное путешествие» открылась в Доме Корбакова в Вологде.

Здесь представлены экспонаты из фондов Музея Большого театра: подлинные костюмы, декорации, бутафорские фигуры и куклы из опер и балетов театра, афиши, макеты декораций, театральные эскизы, а также произведения живописи, графики и декоративно-прикладного искусства.

Посетить выставку можно до 12 февраля в Доме Корбакова по адресу: Вологда, Октябрьская. 13, со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00. Касса работает до 17:30. Выходные дни – понедельник и вторник.

Действует Пушкинская карта.

