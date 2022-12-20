Необычный экспонат – пороховница конца 19 – начала 20 века – поступил в Кирилло-Белозерский музей-заповедник

20.12.2022 [Культура]

Необычный экспонат – пороховница конца 19-го – начала 20-го века – поступил в Кирилло-Белозерский музей-заповедник

Пороховни́ца — это емкость для хранения и переноски небольшого количества пороха (натру́ска).

Экспонат изготовлен из рога, дерева и металла техникой сборки. Размер: 15,5×6,4×5,0 см. Сохранность: общее загрязнение, мелкие утраты, сколы, продукты коррозии на гвоздях.

– Первые образцы огнестрельного оружия использовали дымный порох и были дульнозарядные. К ним требовался охотничий «припас», состоящий из емкости для хранения пороха (пороховницы), мерки для пороха, двух-трех холщовых мешочков для пуль, дроби, пыжей, – рассказывают сотрудники музея. – Пороховницы употреблялись двух видов: роговые, сделанные из коровьего рога, и круглые, деревянные.

Использовались такие пороховницы с конца 15-го и до начала 20-го века. С появлением капсюльного оружия необходимость в пороховницах отпала, их заменили капсюльницы. В промысловых же районах, где патроны были дорогими, пороховницы использовались вплоть до середины 20 века.

– Для изготовления пороховницы наряду с такими материалами как дерево, металл, кожа использовались кость и, чаще всего, рог – отсюда ее обиходное название пороховой рожок, рог, – поясняют сотрудники пресс-службы музея. – Роговые пороховницы изготовлялись не только в России, но и в Европе и Азии с начала 16 века. Обычно это были бычьи рога, запечатанные у основания и просверленные вверху, чтобы можно было сыпать порох.

Сообщается, что пороховницы украшались гравировкой и надписями (резьба на слоновой кости) большей частью это была работа владельца. Иногда пороховницы делались из бычьего рога, который размягчался под воздействием тепла и сглаживался.

Тэги: экспонаты, Кирилло-Белозерский музей

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