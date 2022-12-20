117 многодетных мам Вологодской области награждены Медалью материнства в 2022 году

117 многодетных вологжанок награждены Медалью материнства в 2022 году. «Медаль материнства» как государственная награда Вологодской области учреждена в 2006 году. Медаль имеет три степени.

«Медалью материнства» III степени награждаются женщины, родившие и воспитавшие, пять или шесть детей; медалью II степени женщины, родившие и воспитавшие семь, восемь или девять детей; медалью материнства I степени женщины, родившие и воспитавшие десять и более детей.