117 многодетных мам Вологодской области награждены Медалью материнства в 2022 году

20.12.2022 [Общество]

117 многодетных вологжанок награждены Медалью материнства в 2022 году. «Медаль материнства» как государственная награда Вологодской области учреждена в 2006 году. Медаль имеет три степени. 

«Медалью материнства» III степени награждаются женщины, родившие и воспитавшие, пять или шесть детей; медалью II степени женщины, родившие и воспитавшие семь, восемь или девять детей; медалью материнства I степени женщины, родившие и воспитавшие десять и более детей. 

«При награждении медалью установлено единовременное вознаграждение в размере 10, 15 и 20 тысяч соответственно. В этом году почетную награду и финансовое поощрение получили 117 вологжанок, – рассказал начальник Департамента соцзащиты населения области Александр Ершов. - А с момента утверждения медали всего ею  награждено 2530 женщин».

Тэги: медали, многодетные семьи

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