Фонд капремонта в текущем году предъявил исков вологжанам на сумму более 70 млн. рублей

20.12.2022 [Общество]

Фонд капитального ремонта предъявил в текущем году исков на сумму более 70 млн. рублей. Взыскание задолженностей с организаций и предпринимателей в последнее время приобрело массовый характер.

Только в текущем году Фондом предъявлено 173 иска, в 2021 — 165 исков. Наибольшая сумма иска составила 1,8 млн. рублей, наименьшая — 2500 рублей.

В пресс-службе судов Вологодской области поясняют, что примерно пятая часть должников после обращения Фонда в арбитражный суд добровольно погашает задолженность.

«Возражения других неплательщиков сводятся к тому, что предприниматели самостоятельно обслуживают принадлежащие им нежилые помещения, несут затраты как по текущему, так и капитальному ремонту, поэтому не должны уплачивать взносы».

Суд отклоняет такие доводы неплательщиков, так как все собственники помещений в многоквартирном жилом доме обязаны ежемесячно уплачивать взносы на капитальный ремонт общего имущества. Данная обязанность установлена статьей 169 ГК РФ.

Нежилые помещения в многоквартирных домах связаны с общедомовым имуществом, так как тепло- водо-, электроснабжение этих помещений обеспечивается через внутридомовые сети.

Тэги: капремонты, фонд капремонта

ТОП НЕДЕЛИ

Страсти по страховке: история о том, как энергетики пытались застраховать вологжан
Замдиректора вологодской строительной фирмы подозревают в мошенничестве на 1,9 млн. рублей
C 1 января 2023 года в Вологде вырастет стоимость проезда в общественном транспорте
Жители поселка Климовское дошли до администрации президента, чтобы остановить создание центра для осуждённых в поселке
В Вологде девушка погибла в ДТП на перекрёстке улиц Герцена и Первомайской
В Вологодской области каждую неделю регистрируются летальные случаи гриппа
С 1 января жители Вологодской области не смогут записаться к врачам узкого профиля через регистратуру
Вологдастат зафиксировал рост цен на бензин в регионе
В Череповце «Водоканал» получил предписание от УФАС из-за отказа принимать сточные воды от ООО «Лайна»
Контейнеры для раздельного сбора мусора установят для жилого фонда в Вологде

Похожие новости

В Бабаевском районе директор фирмы получил штраф в 150 тысяч рублей за срыв сроков ремонта школы

Также к ответственности привлечен директор школы

816
0

В деревне Литега Сокольского района после ремонта без отопления оказался местный Дом культуры

Система теплоснабжения настроена неправильно

738
0

Директора Большевистской школы, которая добивалась ремонта здания, уволили по статье

Школа в поселке Благовещенье стала известна на всю область тем, что требовала капитального ремонта. А власти этот ремонт делать не торопились

4838
0

В 13 образовательных учреждениях Вологды установят новые теплообменники

Оборудование будет обновлено в 8 детских садах, 4 школах и 1 учреждении дополнительного образования

1311
0

В Вологде на 2,5 месяца ограничат движение на перекрестке Конева и Воркутинской

Это связано с заменой инженерных сетей

5377
0

Капремонты домов начались в Череповце

Всего планируется привести в порядок 51 дом, в 17 из них работы уже начались

1374
0

Ограждение балкона на пятом этаже жилого дома рухнуло вниз в Соколе

Обошлось без пострадавших, балкон опечатан, собственнику запрещено выходить на него

1911
0

В Череповце стартовал капремонт теплосетей

"Объем работ большой, поэтому наступления лета дожидаться не стали", - пишет в соцсети Вадим Германов

2033
0

В 2021 году в Вологодской области обещают заменить 88 лифтов в многоквартирных домах

Регион планирует привлечь на эти цели федеральное финансирование

1658
0

Фонд капремонта переплатил подрядчику за работы на одном из домов в Вологде более 300 тысяч рублей

Нарушение выявило управление федерального казначейства по Вологодской области

1741
0

В Череповце из-за долга управляющей компании жильцы потеряли собранные на капремонт 248,7 тысяч рублей

Суд признал списание незаконным

2750
0

Фонд капремонта запланировал работы в женской консультации на улице Архангельской в Вологде на 2027 год

Тем не менее, в департаменте здравоохранения отмечают, что "рассматривается возможность капитального ремонта женской консультации за счет средств областного бюджета в 2021 году"

1373
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологодской области назначен новый военный комиссар
Вандалы повредили новогодние украшения в Вологде
В Вологде девушка погибла в ДТП на перекрёстке улиц Герцена и Первомайской
Выставка декораций и реквизита Большого театра открылась в Вологде
Деньги есть: сколько в 2023 году из бюджета уйдет денег на чиновников и депутатов Вологодской области
Необычный экспонат – пороховница конца 19 – начала 20 века – поступил в Кирилло-Белозерский музей-заповедник
Научиться играть в городки и лапту предлагают детям 5-8 классов в Вологодской области
 
27.10.2022 [Общество]

Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона

7611
0
19.12.2022 [БлогоVO]

Про букву «О» — и как букву и как арт-объект

396
0
16.12.2022 [Обзор Прессы]

Заболеваемость гриппом по России выросла в 11 раз по сравнению с прошлым годом

647
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика