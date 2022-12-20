Фонд капремонта в текущем году предъявил исков вологжанам на сумму более 70 млн. рублей

Фонд капитального ремонта предъявил в текущем году исков на сумму более 70 млн. рублей. Взыскание задолженностей с организаций и предпринимателей в последнее время приобрело массовый характер.

Только в текущем году Фондом предъявлено 173 иска, в 2021 — 165 исков. Наибольшая сумма иска составила 1,8 млн. рублей, наименьшая — 2500 рублей.



В пресс-службе судов Вологодской области поясняют, что примерно пятая часть должников после обращения Фонда в арбитражный суд добровольно погашает задолженность.

«Возражения других неплательщиков сводятся к тому, что предприниматели самостоятельно обслуживают принадлежащие им нежилые помещения, несут затраты как по текущему, так и капитальному ремонту, поэтому не должны уплачивать взносы».

Суд отклоняет такие доводы неплательщиков, так как все собственники помещений в многоквартирном жилом доме обязаны ежемесячно уплачивать взносы на капитальный ремонт общего имущества. Данная обязанность установлена статьей 169 ГК РФ.



Нежилые помещения в многоквартирных домах связаны с общедомовым имуществом, так как тепло- водо-, электроснабжение этих помещений обеспечивается через внутридомовые сети.