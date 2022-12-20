В Сямженском районе пенсионер погиб при пожаре в деревянном доме

20.12.2022 [Происшествия]

В деревне Рассохино Сямженского района 71-летний мужчина погиб при пожаре в частном деревянном доме.

Тело пострадавшего — хозяина дома —  было обнаружено при ликвидации возгорания. Пожар начался 20 декабря 2022 года около 2:00.  

«По словам местных жителей, при жизни он злоупотреблял спиртным, курил в помещении», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Для выяснения причины смерти мужчины назначена соответствующая экспертиза. Причина и очаг пожара устанавливаются. Одна из версий происшествия — неосторожное обращение с огнём при курении со стороны погибшего.

Тэги: пожар, гибель человека, пенсионер
фото пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

ТОП НЕДЕЛИ

Страсти по страховке: история о том, как энергетики пытались застраховать вологжан
В Вологодской области уменьшается количество людей, одобряющих деятельность президента
Замдиректора вологодской строительной фирмы подозревают в мошенничестве на 1,9 млн. рублей
Жители поселка Климовское дошли до администрации президента, чтобы остановить создание центра для осуждённых в поселке
C 1 января 2023 года в Вологде вырастет стоимость проезда в общественном транспорте
С 1 января жители Вологодской области не смогут записаться к врачам узкого профиля через регистратуру
Вологдастат зафиксировал рост цен на бензин в регионе
В Череповце «Водоканал» получил предписание от УФАС из-за отказа принимать сточные воды от ООО «Лайна»
В Вологде суд вынес приговор похитителям и убийцам предпринимателя Александра Лешукова
Контейнеры для раздельного сбора мусора установят для жилого фонда в Вологде

Похожие новости

В Великоустюгском районе на пенсионерке загорелась одежда из-за неосторожного обращения с огнём

Пострадавшую госпитализировали с ожогами

150
0

В Сямженском районе в лесу сгорел экскаватор

Предварительная причина происшествия — неисправность транспортного средства

780
0

Жителя Вологды будут судить за причинение смерти супруге по неосторожности

Он заснул рядом с ней с непотушенной сигаретой, и на потерпевшей загорелась одежда

1048
0

В Череповце загорелись емкости для разогрева мазута

По предварительной версии огонь вспыхнул из-за нарушения технологического процесса

997
0

В Череповецком районе мужчина погиб при пожаре на складе с углем

Обстоятельства происшествия устанавливаются

680
0

В Вохтоге пенсионерка погибла при пожаре в деревянном доме

Её соседка смогла выбраться на улицу

777
0

Два человека погибли при пожаре в Сямженском районе

Личности погибших устанавливаются

1477
0

В Череповце двоих подростков осудили за покушение на поджог военкомата

В качестве наказания суд назначил каждому из них по полтора года лишения свободы условно

2590
0

В Тотьме несколько человек были эвакуированы среди ночи из горящего дома

Во время пожара погиб 72-летний мужчина

1263
0

Житель Никольского района сгорел вместе с домом в результате неаккуратного курения

Всего в результате пожара огнем полностью уничтожены два дома

939
0

Пункт приема и выдачи заказов российского интернет-магазина погорел в Устюжне

В ходе пожара эвакуировались два человека

1154
0

Житель Бабаевского района сгорел в собственной квартире

Происшествие случилось накануне в деревне Порошино Борисовского поселения

1020
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Сямженском районе пенсионер погиб при пожаре в деревянном доме
В Кирилловском районе диабетик смог получить лекарства только после вмешательства прокуратуры
В Верховажском районе один мужчина избил другого за нелестные слова о петербуржцах
20 тонн вологодского мороженого отправлено на Донбасс
В Великоустюгском районе на пенсионерке загорелась одежда из-за неосторожного обращения с огнём
Жительницу Череповца будут судить за убийство отца
В Вологде предприниматели самовольно перенесли автобусную остановку
 
27.10.2022 [Общество]

Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона

7576
0
19.12.2022 [БлогоVO]

Про букву «О» — и как букву и как арт-объект

334
0
16.12.2022 [Обзор Прессы]

Заболеваемость гриппом по России выросла в 11 раз по сравнению с прошлым годом

627
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика