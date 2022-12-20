В Сямженском районе пенсионер погиб при пожаре в деревянном доме

В деревне Рассохино Сямженского района 71-летний мужчина погиб при пожаре в частном деревянном доме.

Тело пострадавшего — хозяина дома — было обнаружено при ликвидации возгорания. Пожар начался 20 декабря 2022 года около 2:00.

«По словам местных жителей, при жизни он злоупотреблял спиртным, курил в помещении», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Для выяснения причины смерти мужчины назначена соответствующая экспертиза. Причина и очаг пожара устанавливаются. Одна из версий происшествия — неосторожное обращение с огнём при курении со стороны погибшего.