В Кирилловском районе диабетик смог получить лекарства только после вмешательства прокуратуры

20.12.2022 [Общество]

Прокуратура Кирилловского района провела проверку на основании обращения местного жителя. Он не был обеспечен необходимым лекарством. 

«Установлено, что местный житель обратился в аптечное учреждение с рецептом действительным в течение 30 дней на получение лекарственного препарата, необходимого для лечения сахарного диабета. Однако, в нарушение требований законодательства, в предоставлении лекарственного препарата мужчине было отказано, по причине его отсутствия в аптеке», — сообщают в прокуратуре Вологодской области. 

Уже в ходе прокурорской проверки мужчине были выданы лекарства. Прокурором района в адрес директора аптечного учреждения внесено представление, которое находится на рассмотрении. 

Тэги: лекарства, льготные лекарства

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