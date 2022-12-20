В Кирилловском районе диабетик смог получить лекарства только после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Кирилловского района провела проверку на основании обращения местного жителя. Он не был обеспечен необходимым лекарством.

«Установлено, что местный житель обратился в аптечное учреждение с рецептом действительным в течение 30 дней на получение лекарственного препарата, необходимого для лечения сахарного диабета. Однако, в нарушение требований законодательства, в предоставлении лекарственного препарата мужчине было отказано, по причине его отсутствия в аптеке», — сообщают в прокуратуре Вологодской области.

Уже в ходе прокурорской проверки мужчине были выданы лекарства. Прокурором района в адрес директора аптечного учреждения внесено представление, которое находится на рассмотрении.