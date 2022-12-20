В Верховажском районе один мужчина избил другого за нелестные слова о петербуржцах

20.12.2022 [Происшествия]

В Верховажском районе суд вынес приговор жителю Ленинградской области, признанному виновным в причинении тяжкого вреда здоровью.

Установлено, что инцидент произошёл в посёлке Пежма днём 3 мая 2022 года. Подсудимый избил потерпевшего — жителя Московской области — причинив ему опасные для жизни телесные повреждения.

«Поводом к таким действиям послужило поведение потерпевшего, нелестно и в грубой нецензурной форме высказавшегося о жителях Санкт-Петербурга, что было подтверждено свидетельскими показаниями», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В заседании подсудимый признал вину и отметил, что принёс потерпевшему извинения, возместил ущерб и загладил причинённый вред. С учётом противоправности поведения пострадавшего осуждённому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

Тэги: ссора, избил, тяжкий вред здоровью, уголовное дело, суд, приговор

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