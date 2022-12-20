20 тонн вологодского мороженого отправлено на Донбасс

20.12.2022 [Общество]

В преддверии Нового года со склада компании «Айсбери» на Донбасс отправилась фура, груженная пломбиром и эскимо. Мороженое будет доставлено детям ЛНР и ДНР. Также детям будут доставлены игрушки и другие сладости.

«В самый долгожданный и сказочный праздник мы хотим поделиться частичкой своего душевного тепла с жителями Донбасса и подарить детишкам новогоднее настроение. Пусть наше угощение с Русского Севера порадует малышей. Хочу пожелать всем здоровья, счастья и, конечно, мира», — отметил один из организаторов акции депутат ЗСО, Председатель Вологодского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Владислав Зворыкин.

Угощение будет доставлено в Донецк, Луганск и другие города и населенные пункты республик. Отдельная партия поступит и в подшефный Вологодской области город — Алчевск. Волонтеры из отряда ‚Молодежная рота Боевого братства‘ будут комплектовать новогодние подарки на местах и дарить их малышам.

Тэги: мороженое

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