В Вологде предприниматели самовольно перенесли автобусную остановку

Жители Завокзального микрорайона Вологды обратились к депутату ЗСО Роману Заварину, чтобы вернуть на место автобусную остановку.

По словам жителей на улице Можайского владельцы торговых павильонов перенесли остановочный комплекс с привычного места, тем самым создав неудобства жителям города, пользующимся общественным транспортом.

«Как такое возможно, чтобы самовольно вот так взять и самовольно перенести остановку? Нам, конечно, какие от этого удобства? Одни неудобств. Запросто взяли и в сторону перенесли всю металлическую конструкцию, не подумав о людях. Получается, демонтировали, не закрепили конструкцию вообще. А если кто хулиганить стал бы и остановочный комплекс перевернул, да еще бы на дорогу или тротуар?», — рассказала депутату пенсионерка Галина Николаевна.

Когда депутат выехал на место, слова жителей подтвердились. По мнению владельцев ларьков, которые перенесли остановку, она перекрывает витрины. Однако, поступили они неправильно. Во-первых, создали неудобства жителям, во-вторых, никак не закрепили остановочный комплекс, создав угрозу для жизни вологжан. Ситуация была доведена до департамента городского хозяйства. Вопрос с переносом остановочного комплекса на прежнее место решен.