У жителей Вологодской области снижаются реальные денежные доходы

20.12.2022 [Общество]

Вологдастат опубликовал данные о социально-экономическом положении в регионе с января по сентябрь этого года.

По предварительным данным в январе–сентябре 2022 года среднедушевые денежные доходы населения области в среднем за месяц составили 33940 рублей, или 113% к соответствующему периоду предыдущего года. Однако, при росте зарплат, реальные располагаемые денежные доходы вологжан за этот период уменьшились на 2,4%. Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен.

Среднемесячная начисленная заработная плата в январе — сентябре 2022 года равнялась 51964 рублям и в сравнении с соответствующим периодом предыдущего года с учетом корректировки на индекс потребительских цен увеличилась на 1%. При этом чувствуется разрыв в зарплатах между работниками различных сфер деятельности. Кто-то получает зарплату выше среднеобластного показателя, а кто-то намного ниже.

Так, оплата труда работников в обрабатывающих производствах была выше среднеобластного показателя на 17,7%.

«Причем оплата труда работников, фактическим видом деятельности которых являлось металлургическое производство, была выше данного показателя в 1,7 раза, производство химических веществ и химических продуктов — в 1,6 раза, производство компьютеров, электронных и оптических изделий — в 1,5 раза. Уровень оплаты труда работников, основным видом деятельности которых являлось производство кожи и изделий из кожи, был ниже среднеобластного показателя в 3,9 раза, производство одежды — в 3,7 раза, производство текстильных изделий — в 2,1 раза, производство мебели — в 1,8 раза, производство резиновых и пластмассовых изделий — в 1,7 раза, полиграфическая деятельность и копирование носителей информации — в 1,5 раза», — сообщает Вологдастат.

Сохранялся разрыв в оплате труда и по другим видам экономической деятельности. Оплата труда работников, основным видом деятельности которых являлся воздушный транспорт, превышала в 2,2 раза среднеобластной показатель, деятельность в области информации и связи — в 1,8 раза, профессиональная, научная и техническая деятельность — в 1,6 раза.

В то же время уровень оплаты труда работников, фактическим видом деятельности которых являлась почтовая связь и курьерская деятельность, ниже среднеобластного показателя в 2,3 раза, общественное питание — в 2,1 раза, 4 деятельность гостиниц — в 2 раза, деятельность по операциям с недвижимым имуществом, розничная торговля — в 1,8 раза.

 

Тэги: реальные доходы

ТОП НЕДЕЛИ

Страсти по страховке: история о том, как энергетики пытались застраховать вологжан
В Вологодской области уменьшается количество людей, одобряющих деятельность президента
Замдиректора вологодской строительной фирмы подозревают в мошенничестве на 1,9 млн. рублей
Жители поселка Климовское дошли до администрации президента, чтобы остановить создание центра для осуждённых в поселке
C 1 января 2023 года в Вологде вырастет стоимость проезда в общественном транспорте
С 1 января жители Вологодской области не смогут записаться к врачам узкого профиля через регистратуру
Вологдастат зафиксировал рост цен на бензин в регионе
В Череповце «Водоканал» получил предписание от УФАС из-за отказа принимать сточные воды от ООО «Лайна»
В Вологде суд вынес приговор похитителям и убийцам предпринимателя Александра Лешукова
Контейнеры для раздельного сбора мусора установят для жилого фонда в Вологде

Похожие новости

У россиян стало меньше свободных денег

По сравнению с маем 2021 года Индекс свободных денег сократился на 20%

1114
0

В Вологодской области два года подряд снижаются реальные доходы населения

Таковы данные Вологдастата

1604
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Сямженском районе пенсионер погиб при пожаре в деревянном доме
В Кирилловском районе диабетик смог получить лекарства только после вмешательства прокуратуры
В Верховажском районе один мужчина избил другого за нелестные слова о петербуржцах
20 тонн вологодского мороженого отправлено на Донбасс
В Великоустюгском районе на пенсионерке загорелась одежда из-за неосторожного обращения с огнём
Жительницу Череповца будут судить за убийство отца
В Вологде предприниматели самовольно перенесли автобусную остановку
 
27.10.2022 [Общество]

Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона

7576
0
19.12.2022 [БлогоVO]

Про букву «О» — и как букву и как арт-объект

333
0
16.12.2022 [Обзор Прессы]

Заболеваемость гриппом по России выросла в 11 раз по сравнению с прошлым годом

627
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика