У жителей Вологодской области снижаются реальные денежные доходы

Вологдастат опубликовал данные о социально-экономическом положении в регионе с января по сентябрь этого года.

По предварительным данным в январе–сентябре 2022 года среднедушевые денежные доходы населения области в среднем за месяц составили 33940 рублей, или 113% к соответствующему периоду предыдущего года. Однако, при росте зарплат, реальные располагаемые денежные доходы вологжан за этот период уменьшились на 2,4%. Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен.

Среднемесячная начисленная заработная плата в январе — сентябре 2022 года равнялась 51964 рублям и в сравнении с соответствующим периодом предыдущего года с учетом корректировки на индекс потребительских цен увеличилась на 1%. При этом чувствуется разрыв в зарплатах между работниками различных сфер деятельности. Кто-то получает зарплату выше среднеобластного показателя, а кто-то намного ниже.

Так, оплата труда работников в обрабатывающих производствах была выше среднеобластного показателя на 17,7%.

«Причем оплата труда работников, фактическим видом деятельности которых являлось металлургическое производство, была выше данного показателя в 1,7 раза, производство химических веществ и химических продуктов — в 1,6 раза, производство компьютеров, электронных и оптических изделий — в 1,5 раза. Уровень оплаты труда работников, основным видом деятельности которых являлось производство кожи и изделий из кожи, был ниже среднеобластного показателя в 3,9 раза, производство одежды — в 3,7 раза, производство текстильных изделий — в 2,1 раза, производство мебели — в 1,8 раза, производство резиновых и пластмассовых изделий — в 1,7 раза, полиграфическая деятельность и копирование носителей информации — в 1,5 раза», — сообщает Вологдастат.

Сохранялся разрыв в оплате труда и по другим видам экономической деятельности. Оплата труда работников, основным видом деятельности которых являлся воздушный транспорт, превышала в 2,2 раза среднеобластной показатель, деятельность в области информации и связи — в 1,8 раза, профессиональная, научная и техническая деятельность — в 1,6 раза.

В то же время уровень оплаты труда работников, фактическим видом деятельности которых являлась почтовая связь и курьерская деятельность, ниже среднеобластного показателя в 2,3 раза, общественное питание — в 2,1 раза, 4 деятельность гостиниц — в 2 раза, деятельность по операциям с недвижимым имуществом, розничная торговля — в 1,8 раза.