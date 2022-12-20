Более двух тысяч вологжан получили квартиры по программе переселения

20.12.2022 [Общество]

Адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области» реализуется с 2019 года. Она является частью федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», который входит в национальный проект «Жильё и городская среда».

Программой предусмотрены снос или реконструкция 532 домов, признанных аварийными в период до 1 января 2017 года. Для её реализации на территории муниципалитетов ведётся строительство многоквартирных домов, приобретаются квартиры у застройщиков или выкупаются у частных собственников.

Одни из тех, кто уже воспользовался «Программой переселения» — семья Андрея и Дарьи Перешиваловых из Вологды. В начале декабря они заселились в трёхкомнатную квартиру в новостройке на улице Архангельской. До этого они проживали в деревянном доме, возведённом в 1900 году.

https://vologdazso.ru/upload/medialibrary/94f/94fc13ca2ae0122fa019f909c82ef8bc.JPG

«В нашем старом доме не было центрального отопления. Из удобств — только электричество и водопровод. Приходилось заготавливать дрова и каждый день топить печь. Но главной проблемой стала плесень, которую очень сложно вывести. В нашей новой квартире намного комфортней. Когда завершим ремонт, будем переселяться. Надеюсь, здесь будет тепло. У нас две дочери: одной 5 лет, другой 3 месяца, так что это имеет большое значение», — рассказывает глава семейства Андрей Перешивалов.

На финансирование «Программы переселения» в 2022 году выделено более 1,7 млрд. рублей. В Законодательном Собрании области ведётся контроль расходования средств. Выполнение программы обсуждалось в рамках «нулевых» чтений бюджета в октябре 2022 года. Отчёт представил профильный Департамент строительства.

«В 2023 году по плану должны расселить 1050 человек, построить более 22 тысяч кв м жилья. Идет стремительный рост стоимости квадратного метра жилья: сейчас он уже составляет от 73,5 тысяч рублей чистовой отделки до 95 тысяч за 1 м кв. В строительство мы закладываем инженерные коммуникации, внутреннюю отделку, закупку и установку кухонных плит, это дополнительные затраты. Учитывая социальную значимость проекта, решено увеличить стоимость метра квадратного до 100 тысяч рублей. Это направлено на то, чтобы обеспечить своевременное «контрактование», — отметил начальник Департамента строительства Вологодской области Дмитрий Буслаев.

«Программа переселения» разделена на пять этапов реализации, каждый из которых двухгодичный. Первые два, которые выполнялись с 2019 по 2021 год, завершены на 100%. Третий этап будет окончен к концу текущего года. На данный момент из аварийного жилья расселены 2273 вологжанина.

«Наши граждане, живущие в неприемлемых условиях, в домах, которые давно исчерпали срок службы, благодаря региональной программе получают возможность качественно улучшить жилищные условия. Мы этому способствуем. В начале декабря мы приняли бюджет на следующий год. В нём заложено около 3,9 миллиардов рублей на финансирование «Программы переселения». Это даст возможность построить десятки многоквартирных домов и обеспечить квартирами сотни вологжан», — рассказал председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко.

Всего в рамках областной программы планируется переселить более 6 тысяч человек. Её действие планируется завершить к 1 декабря 2024 года.

Тэги: переселение

ТОП НЕДЕЛИ

Страсти по страховке: история о том, как энергетики пытались застраховать вологжан
В Вологодской области уменьшается количество людей, одобряющих деятельность президента
Замдиректора вологодской строительной фирмы подозревают в мошенничестве на 1,9 млн. рублей
Жители поселка Климовское дошли до администрации президента, чтобы остановить создание центра для осуждённых в поселке
C 1 января 2023 года в Вологде вырастет стоимость проезда в общественном транспорте
С 1 января жители Вологодской области не смогут записаться к врачам узкого профиля через регистратуру
Вологдастат зафиксировал рост цен на бензин в регионе
В Череповце «Водоканал» получил предписание от УФАС из-за отказа принимать сточные воды от ООО «Лайна»
В Вологде суд вынес приговор похитителям и убийцам предпринимателя Александра Лешукова
Контейнеры для раздельного сбора мусора установят для жилого фонда в Вологде

Похожие новости

Более 140 человек получили единовременную выплату на обустройство на территории Вологодской области

В Вологодской области  с 2015 года реализуется государственная программа по переселению соотечественников, проживающих за рубежом

1004
0

112 человек подали заявление на переселение в Вологодскую область с начала года

В правительстве области состоялось очередное заседание комиссии по рассмотрению анкет кандидатов на участие в государственной программе по переселению соотечественников

904
0

Вологодские следователи проверят жалобы жильцов о нарушениях при строительстве дома для переселенцев

Строительные дефекты мешают нормальному проживанию

4149
0

Одиннадцать аварийных расселенных домов в Вологде до сих пор не снесены

В Вологодском районе до конца года планируют снести 22 дома, в Вытегорском — 15, в Сокольском — два

1480
0

450 вологжан получили новое жилье вместо аварийного по программе переселения в 2019 году

Расселено 187 квартир, свыше 8 тысяч квадратных метров жилья

2781
0

В Вологде до 2021 года планируют расселить 14 аварийных домов

Для их жителей купят новые квартиры

5113
0

В Вологде по решению суда расторгнут договор о развитии застроенной территории в районе улицы Самойло

Подрядчика – ООО «СаМат» - обязали выплатить городской администрации неустойку в размере 1,6 млн рублей, хотя чиновники требовали выплаты в 41 млн

2246
0

Четыре района Вологодской области и Череповец не будут участвовать в новой программе переселения из аварийного жилья

На территории этих муниципалитетов нет домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года

2834
0

До 2022 года в Вологодской области обещают расселить 1800 человек из ветхого и аварийного жилья

В новой программе переселения будут участвовать дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года

2382
0

В Нюксенском районе суд обязал чиновников ликвидировать незаконную свалку с обломками аварийных домов

Несанкционированная свалка твердых бытовых отходов и мусора площадью 1,25 га образовалась в селе Городищна

2178
1

Снос аварийных домов в Вологде за свой счет: что делать жителям?

Уведомления с требованием сноса жителям разослал департамент городского хозяйства

12533
8

Власти Вологды ищут подрядчика, который бесплатно снесет сгоревший аварийный дом

В городской администрации жителям ответили, что на снос нет денег, и извинились за это

7565
5

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Сямженском районе пенсионер погиб при пожаре в деревянном доме
В Кирилловском районе диабетик смог получить лекарства только после вмешательства прокуратуры
В Верховажском районе один мужчина избил другого за нелестные слова о петербуржцах
20 тонн вологодского мороженого отправлено на Донбасс
В Великоустюгском районе на пенсионерке загорелась одежда из-за неосторожного обращения с огнём
Жительницу Череповца будут судить за убийство отца
В Вологде предприниматели самовольно перенесли автобусную остановку
 
27.10.2022 [Общество]

Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона

7576
0
19.12.2022 [БлогоVO]

Про букву «О» — и как букву и как арт-объект

333
0
16.12.2022 [Обзор Прессы]

Заболеваемость гриппом по России выросла в 11 раз по сравнению с прошлым годом

627
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика