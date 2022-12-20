Более двух тысяч вологжан получили квартиры по программе переселения

Адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области» реализуется с 2019 года. Она является частью федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», который входит в национальный проект «Жильё и городская среда».

Программой предусмотрены снос или реконструкция 532 домов, признанных аварийными в период до 1 января 2017 года. Для её реализации на территории муниципалитетов ведётся строительство многоквартирных домов, приобретаются квартиры у застройщиков или выкупаются у частных собственников.

Одни из тех, кто уже воспользовался «Программой переселения» — семья Андрея и Дарьи Перешиваловых из Вологды. В начале декабря они заселились в трёхкомнатную квартиру в новостройке на улице Архангельской. До этого они проживали в деревянном доме, возведённом в 1900 году.

«В нашем старом доме не было центрального отопления. Из удобств — только электричество и водопровод. Приходилось заготавливать дрова и каждый день топить печь. Но главной проблемой стала плесень, которую очень сложно вывести. В нашей новой квартире намного комфортней. Когда завершим ремонт, будем переселяться. Надеюсь, здесь будет тепло. У нас две дочери: одной 5 лет, другой 3 месяца, так что это имеет большое значение», — рассказывает глава семейства Андрей Перешивалов.

На финансирование «Программы переселения» в 2022 году выделено более 1,7 млрд. рублей. В Законодательном Собрании области ведётся контроль расходования средств. Выполнение программы обсуждалось в рамках «нулевых» чтений бюджета в октябре 2022 года. Отчёт представил профильный Департамент строительства.

«В 2023 году по плану должны расселить 1050 человек, построить более 22 тысяч кв м жилья. Идет стремительный рост стоимости квадратного метра жилья: сейчас он уже составляет от 73,5 тысяч рублей чистовой отделки до 95 тысяч за 1 м кв. В строительство мы закладываем инженерные коммуникации, внутреннюю отделку, закупку и установку кухонных плит, это дополнительные затраты. Учитывая социальную значимость проекта, решено увеличить стоимость метра квадратного до 100 тысяч рублей. Это направлено на то, чтобы обеспечить своевременное «контрактование», — отметил начальник Департамента строительства Вологодской области Дмитрий Буслаев.

«Программа переселения» разделена на пять этапов реализации, каждый из которых двухгодичный. Первые два, которые выполнялись с 2019 по 2021 год, завершены на 100%. Третий этап будет окончен к концу текущего года. На данный момент из аварийного жилья расселены 2273 вологжанина.

«Наши граждане, живущие в неприемлемых условиях, в домах, которые давно исчерпали срок службы, благодаря региональной программе получают возможность качественно улучшить жилищные условия. Мы этому способствуем. В начале декабря мы приняли бюджет на следующий год. В нём заложено около 3,9 миллиардов рублей на финансирование «Программы переселения». Это даст возможность построить десятки многоквартирных домов и обеспечить квартирами сотни вологжан», — рассказал председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко.

Всего в рамках областной программы планируется переселить более 6 тысяч человек. Её действие планируется завершить к 1 декабря 2024 года.