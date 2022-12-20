Жители Вологодской области, вернувшиеся со спецоперации, могут взять инвалидные коляски напрокат бесплатно

Жителям Вологодской области, которые вернулись со спецоперации, предлагают брать реабилитационное оборудование напрокат бесплатно. Получить инвалидные коляски, костыли, трости и другое приспособления можно в центрах социального обслуживания граждан по месту проживания. В области функционируют 26 комплексных центров социального обслуживания.

Ежегодно возможностью проката пользуются свыше 1,2 тысячи человек. В этом году услуги были предоставлены почти 1,5 тысячи жителям региона.

Бесплатно технические средства предоставляются получателям социальных услуг — участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, супругам погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны, не вступившие в повторный брак и проживающие одиноко, а также лицам, принимавшим участие в разминировании на территории Вытегорского района в период войны и в послевоенные (1945 — 1951) годы, несовершеннолетним и детям-инвалидам.

Теперь взять в прокат реабилитационное оснащение на безвозмездной основе могут и приехавшие из СВО вологжане.

«В целях социальной поддержки военнослужащих, прибывших из зоны специальной военной операции, и членов их семей — супругов, детей, родителей, пунктами проката технических средств реабилитации им будут бесплатно выдаваться имеющиеся средства реабилитации. Соответствующие изменения внесены в нормативно-правовой документ», — рассказал Александр Ершов, начальник Департамента соцзащиты населения области.

Это новая мера поддержки для военнослужащих и их семей действует в регионе с 15 декабря.