Хоккеисты череповецкий «Северстали» заработали одно очко в матче с нижегородским «Торпедо»

20.12.2022 [Спорт]

Хоккеисты череповецкий «Северстали» заработали одно очко в матче с нижегородским «Торпедо».

Накануне, после двухнедельной паузой, возобновился чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Череповецкая «Северсталь» на выезде встречалась с нижегородским «Торпедо». Команды начали игру без раскачки и уже на третьей минуте Даниил Пыленков забросил свою первую шайбу за «желто-черных». Хозяева отыгрались в середине первого периода, а спустя четыре минуты Пыленков броском от синей линии оформил дубль.

Во втором периоде нижегородцы вновь сравнялись, благодаря голу Антона Сизова. 2:2 и команды во второй раз в этом сезоне в очном противостоянии ушли в овертайм. А на первой минуте дополнительного времени Николай Коваленко принес победу нижегородцам 3:2.

«Повторился примерный сценарий прошлой игры. Так же вели в счёте, дали сопернику отыграться. Здесь хоккей всегда обоюдоострый, даже несмотря на такой счёт. Уезжать с ничьёй в основное время неплохо. Жалко, конечно. Были моменты, когда могли забить и выиграть. У нас потеряно десять очков по проигранным овертаймам и буллитным сериям, это много», — сказал после игры главный тренер «Северстали» Андрей Разин.

Череповчане этим матчем завершили выезду серию, и уже завтра на своем льду примут ХК «Сочи». А вообще до конца года целых у «Северсталь» целых 5 игр, и все они пройдут в Череповце.

Тэги: хоккей

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