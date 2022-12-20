В Вологодской области каждую неделю регистрируются летальные случаи гриппа

20.12.2022 [Общество]

В Вологодской области сохраняется повышенный уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. По последним данным за медицинской помощью в области обратилось более 20 тыс. человек. Среди заболевших активно циркулируют вируса гриппа А/H1N1/sw.

В Череповце обсудили ситуацию с гриппом и ОРВИ в мэрии на заседании городской санитарно-противоэпидемической комиссии. Там эпидпорог превышен на 31%. Замначальника череповецкого отдела Роспотребнадзора Анастасия Тищенко пояснила, что еженедельно регистрируются летальные случаи гриппа у непривитых взрослых. При это 42% заболевших — дети до 17 лет. Растет заболеваемость среди людей от 18 до 64 лет. Череповчанам рекомендовали носить маски в общественных местах. 

В Роспотребнадзоре напоминают, что при появлении первых признаках недомогания (повышение температуры, появление головной боли, боли или першения в горле, кашля, насморка, слезотечения, ломоты в мышцах) следует оставаться дома:

«Не пытайтесь справиться с появившимися симптомами самостоятельно. Необходимо сразу обратиться за медицинской помощью! Особенно это важно для людей с хроническими заболеваниями (сердечно — сосудистой, дыхательной эндокринной систем), лиц пожилого возраста и детей. Самолечение недопустимо. Вызовите врача на дом, который, оценив состояние, назначит адекватное лечение. В случае тяжелого течения заболевания не отказываться от предложенной госпитализации, своевременно начатое лечение в стационаре позволит избежать возникновения неблагоприятных последствий заболевания.  Именно врач должен поставить диагноз и назначить необходимое лечение, соответствующее состоянию и возрасту пациента».

Больного в семье по возможности следует изолировать, выделить отдельную посуду, полотенце, одноразовые носовые платки. Лицам, ухаживающим за больными, рекомендуется пользоваться маской, которую необходимо регулярно менять. Помещение, где находится больной, необходимо как можно чаще проветривать и проводить в нем влажную уборку. Для скорейшего выздоровления крайне важно выполнять все назначения врача. 

Тэги: ОРВИ, эпидемия

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