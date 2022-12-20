В Фонде социального страхования заявили о повышении размера выплаты по больничному

С 1 января 2023 года повысится максимальный размер выплаты по больничному листу. Об этом заявили в Фонде социального страхования.

В следующем году максимальная сумма для сотрудников с восьмилетним стражем по обычному договору составит 2 736,99 рубля за день и 84 846,69 рубля за месяц. При этом в ФСС пояснили, что методика расчета остается прежней. Оплата больничного напрямую зависит от дохода работника за два предыдущих года и стажа. Если стаж меньше пяти лет, человек получает только 60 процентов от среднего заработка. Если стаж от пяти до восьми лет — пособие составляет 80 процентов.

Также с 1 января право на пособие будут иметь лица, с которыми заключены гражданско-правовые договоры. Однако касаться они будут только тех, у кого сумма страховых взносов за 2022-й составила не менее 4 833,72 рубля.