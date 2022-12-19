Способность ходить сохранили врачи Вологодской областной больницы №2 пациенту с опухолью позвоночника.

– 63-летний мужчина с травмой поясницы наблюдался в поликлинике по месту жительства. После ухудшения состояния пациента врачи заподозрили онкологию и направили его на обследование в областную больницу. Компьютерная томография подтвердила наличие новообразований позвоночника и почки с метастазами. Опухоль сдавливала позвоночный столб, были проблемы с движением, боль, – сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Было решено провести операцию. Сообщается, что операция сопровождалась техническими трудностями и длилась около трех часов. Хирургическое вмешательство прошло успешно. На четвертый день пациент смог самостоятельно вставать и передвигаться.

– Врачи действовали быстро. В понедельник меня осмотрели, во вторник положили в больницу, а в среду уже прооперировали, – говорит пациент. – Операцию перенес хорошо. До нее ноги почти не работали, а сейчас хожу сам. Сидеть пока нельзя. Мой лечащий врач Александр Леонидович Смирнов сказал, что лечиться будем долго, но что делать – здоровье надо поправлять. В отделении все замечательно, персонал отзывчивый.

По словам врачей, после выписки из больницы пациента направят на амбулаторное лечение у онколога.

