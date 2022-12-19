Презентация сборника краеведческих материалов «Истоки Стрелицы» о Сокольском районе пройдет в Вологде 22 декабря

Презентация сборника краеведческих материалов «Истоки Стрелицы» состоится 22 декабря вологодской областной библиотеке имени Бабушкина.

В сборнике собраны истории о живописных окрестностях села Биряково Сокольского района Вологодской области. Эти места, близ речки Стрелицы и Кульсеевской горы, с богатой древней историей и удивительной по красоте природой. На этих землях издавна жили и трудились предки поэта Николая Рубцова, художника Генриэтты Бурмагиной и доктора исторических наук, профессора Александра Камкина.

– В новом сборнике собраны уникальные архивные материалы по истории Стрелицкой волости, начиная с 16-го века; сведения о природе и культуре, воспоминания старожилов и современников. Специальный раздел посвящен истории рода Николая Рубцова, дополненный новыми фактами, – говорится в анонсе мероприятия.

Авторы сборника – исследователи жизни и творчества Николая Рубцова: Леонид Вересов, Алексей Задумкин, Галина Прохорова, Дмитрий Пшеницын и многие другие известные краеведы, историки и архивисты.

Главный редактор книги – кандидат педагогических наук Алексей Огарков.

– В ходе презентации перед читателями Областной библиотеки выступят авторы сборника, краеведы-исследователи из Бирякова, Тотьмы и Череповца, будет звучать поэзия и музыка. Стихотворения о малой родине поэта прочитают Александр Черницкий и Андрей Алексеев. С музыкальным приветствием выступят певицы Марина Кулакова и Ирина Бурхаева, – рассказывают сотрудники библиотеки.

Мероприятие пройдет в рамках проекта «Стрелица: под куполом синих небес» при поддержке Фонда президентских грантов.

Начало презентации книги в четверг, 22 декабря, в 18:00 в конференц-зале областной библиотеки по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 1.

Вход свободный.

Возрастные ограничения: (12+).

