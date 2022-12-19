Презентация сборника краеведческих материалов «Истоки Стрелицы» о Сокольском районе пройдет в Вологде 22 декабря

19.12.2022 [Культура]

Презентация сборника краеведческих материалов «Истоки Стрелицы» состоится 22 декабря вологодской областной библиотеке имени Бабушкина.

В сборнике собраны истории о живописных окрестностях села Биряково Сокольского района Вологодской области. Эти места, близ речки Стрелицы и Кульсеевской горы, с богатой древней историей и удивительной по красоте природой. На этих землях издавна жили и трудились предки поэта Николая Рубцова, художника Генриэтты Бурмагиной и доктора исторических наук, профессора Александра Камкина.

– В новом сборнике собраны уникальные архивные материалы по истории Стрелицкой волости, начиная с 16-го века; сведения о природе и культуре, воспоминания старожилов и современников. Специальный раздел посвящен истории рода Николая Рубцова, дополненный новыми фактами, – говорится в анонсе мероприятия.

Авторы сборника – исследователи жизни и творчества Николая Рубцова: Леонид Вересов, Алексей Задумкин, Галина Прохорова, Дмитрий Пшеницын и многие другие известные краеведы, историки и архивисты.

Главный редактор книги – кандидат педагогических наук Алексей Огарков.

– В ходе презентации перед читателями Областной библиотеки выступят авторы сборника, краеведы-исследователи из Бирякова, Тотьмы и Череповца, будет звучать поэзия и музыка. Стихотворения о малой родине поэта прочитают Александр Черницкий и Андрей Алексеев. С музыкальным приветствием выступят певицы Марина Кулакова и Ирина Бурхаева, – рассказывают сотрудники библиотеки.

Мероприятие пройдет в рамках проекта «Стрелица: под куполом синих небес» при поддержке Фонда президентских грантов.

Начало презентации книги в четверг, 22 декабря, в 18:00 в конференц-зале областной библиотеки по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 1.

Вход свободный.

Возрастные ограничения: (12+).
 

Тэги: презентация, книга, краеведение, краеведы, Сокольский район, поэт Николай Рубцов

ТОП НЕДЕЛИ

Страсти по страховке: история о том, как энергетики пытались застраховать вологжан
44% жителей Вологодской области относят себя к нищим и бедным
В Вологодской области уменьшается количество людей, одобряющих деятельность президента
Замдиректора вологодской строительной фирмы подозревают в мошенничестве на 1,9 млн. рублей
Жители поселка Климовское дошли до администрации президента, чтобы остановить создание центра для осуждённых в поселке
С 1 января жители Вологодской области не смогут записаться к врачам узкого профиля через регистратуру
Вологдастат зафиксировал рост цен на бензин в регионе
В Череповце «Водоканал» получил предписание от УФАС из-за отказа принимать сточные воды от ООО «Лайна»
В Вологде суд вынес приговор похитителям и убийцам предпринимателя Александра Лешукова
Контейнеры для раздельного сбора мусора установят для жилого фонда в Вологде

Похожие новости

Презентация книги «Взгляд из прошлого: фотографии Белозерского уезда Новгородской губернии начала 20-го века» состоится в Вологде 11 октября

В книге собраны более 300 фотографий

730
0

Мэр Вологды представил в Москве экостандарт города

Презентация была представлена мэрам 100 крупных городов России

1168
0

Презентация книги Антона Черного «Занимательный Лос-Анджелес» пройдет в Вологде 20 июля

Автор расскажет о том, как живется русскому и американцу в одном из крупнейших городов мира

914
0

Презентация книги Геннадия Сазонова о Христофоре Леденцове пройдет в Вологде 14 июля

Речь идет о дополненном издании книги «Аршином общим не измерить…»

830
0

Встреча «Русская эмиграция в 1920-х: потомки и наследники» пройдет в Вологде 23 апреля

Мероприятие проводится в рамках проекта «Прошло 100 лет: мы изменились?»

1997
0

Фильм к 100-летию поэта Сергея Викулова покажут в Вологде

Фильм создан журналистом и писателем Анатолием Ехаловым

1180
0

Главный хранитель фондов Вологодской картинной галереи представила в Вологде свою книгу

Первая часть книги посвящена исследовательским находкам автора в области искусствоведения, а вторая – вологодским художникам

941
0

Презентация книги «Вологодчина: до и после динозавров» пройдет в Вологде 17 марта

О книге расскажет ее автор – геолог, преподаватель ВоГУ Валерий Чернышов

1101
0

Писатель Анатолий Ехалов презентует книгу «Вологодские проселки»

Презентация пройдет в большом зале Вологодской областной научной библиотеки

1048
0

«День влюблённых в Тотьму» пройдёт в Вологодской областной библиотеке 14 февраля

Там состоятся концерт и презентация новых краеведческих изданий, вход бесплатный

1508
0

Новую книгу стихов Наты Сучковой представят в Вологде 12 января

Презентация пройдет в литературной резиденции «Дом дяди Гиляя»

1341
0

В Вологде 11 июня презентуют новую книгу о писателе Василии Белове

«Сияние слова Василия Белова» — книга из пяти «тетрадей» —  написана Геннадием Сазоновым

1658
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Постоянная экспозиция картин Владимира Корбакова откроется в Вологде 22 декабря
Лекцию об архаических основах народной музыкальной культуры Вологодского края прочтет Галина Парадовская
Способность ходить сохранили врачи Вологодской областной больницы №2 пациенту с опухолью позвоночника
В Тотемском районе двоих мужчин осудили за незаконную рубку леса с ущербом в 147 тысяч рублей
Презентация сборника краеведческих материалов «Истоки Стрелицы» о Сокольском районе пройдет в Вологде 22 декабря
В Вологде будут судить мужчину, который убил нескольких человек, пытавшихся украсть у него металлолом
Череповчане просят помощи у Санты Жукова для девочки больной раком
 
27.10.2022 [Общество]

Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона

7498
0
18.12.2022 [БлогоVO]

Открытие кафе-музея в Вологде на Чернышевского (Архангельская), 56

815
0
16.12.2022 [Обзор Прессы]

Заболеваемость гриппом по России выросла в 11 раз по сравнению с прошлым годом

576
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика