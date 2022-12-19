В Вологде водитель внедорожника взял на буксир троллейбус, который не смог заехать на мост

Жители Вологды делятся добрым видео в социальных сетях. Несколько дней назад троллейбус не смог заехать на Горбаты мосты, двигаясь со стороны улицы Мира в сторону Пошехонского шоссе. Водителя общественного транспорта и его пассажиров выручил автолюбитель на внедорожнике.



Водитель внедорожника, заметив проблему, без лишних слов вышел из машины и достал из багажника буксировочный трос, с помощью которого перетащил общественный транспорт вместе с пассажирами через мост.