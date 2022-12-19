В Вологде водитель внедорожника взял на буксир троллейбус, который не смог заехать на мост

19.12.2022 [Общество]

Жители Вологды делятся добрым видео в социальных сетях. Несколько дней назад троллейбус не смог заехать на Горбаты мосты, двигаясь со стороны улицы Мира в сторону Пошехонского шоссе. Водителя общественного транспорта и его пассажиров выручил автолюбитель на внедорожнике. 

Водитель внедорожника, заметив проблему, без лишних слов вышел из машины и достал из багажника буксировочный трос, с помощью которого перетащил общественный транспорт вместе с пассажирами через мост.

Тэги: добро, взаимопомощь

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