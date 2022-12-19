В Грязовце осудили пенсионера, который убил собутыльника ножом и кувалдой

В Грязовце суд вынес приговор пенсионеру, признанному виновным в убийстве собутыльника.

Как NewsVO сообщал ранее, инцидент произошёл в квартире подсудимого на улице Урицкого в ночь с 13 на 14 мая 2022 года. Пенсионер выпивал в компании знакомого. В ходе застолья мужчины поссорились, и обвиняемый дважды ударил потерпевшего ножом, а потом забил кувалдой. Пострадавший скончался на месте происшествия.

«Подсудимый вину не признал, от дачи показаний отказался. Из его письменных показаний следует, что, когда он проснулся утром, то обнаружил в квартире труп. Не помнит, как причинял телесные повреждения знакомому, но не отрицает, что мог это сделать», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Осуждённому назначено наказание в виде семи лет колонии строгого режима.