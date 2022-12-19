В День короткометражного кино в Вологде и Череповце организуют бесплатные показы

Всероссийская акция «Эхо международного фестиваля «Дни короткометражного кино» пройдет в Череповце и Вологде. Кинопоказы приурочены к Международному дню короткометражного кино, который отмечается 21 декабря.
Акция стартует в Череповце 21 декабря в кинотеатре «Комсомолец» по адресу ул. М. Горького, 22а. Зрители увидят 8 новых игровых короткометражных фильмов российских режиссёров.
Программа в Череповце:
19:00 — программа игрового кино «На один день старше»:
«Кажется, навсегда». 17 мин 12+ (реж. Алена Олейник),
«Неошибка». 19 мин. 16+ (реж. Александр Ермолин),
«Новая мама». 15 мин. 12+ (реж. Александр Кузовков),
«Шурик». 12 мин. 12+ (реж. Александр Самсонов).
20:10 — программа игрового кино «Близкие люди»:
«А». 24 мин.12+ (реж. Татьяна Жукова),
«Клюква Сталина». 23 мин. 12+ (реж. Руслан Римович),
«С собой». 26 мин. 12+ (реж. Никита Сичка),
«Спуститься до небес». 24 мин. 12+ (реж. Денис Казанцев).
В Вологде показы пройдут 24 декабря в кинозале «1000 & 1 фильм» по адресу: ул. Гагарина, 6а.
Программа в Вологде:
18.00-18.45 — программа анимационных короткометражных фильмов:
«Веселый калейдоскоп — 2». 12 мин. 6+ (реж. Рим Шарафутдинов),
«Голубые штаны». 6 мин. 6+ (реж. Алексей Караев),
«Дикие соседи». 10 мин. 6+ (реж. Дарья Зимина),
«Мамина пуговка». 6 мин. 6+ (реж. Анна Крицкая),
«Мой комбез». 5 мин. 6+ (реж. Мария Железнова),
«О, нееет!» 5 мин. 6+ (реж. Иван Максимов).
18.45-19.50 — программа игровых короткометражных фильмов:
«Кажется, навсегда».17 мин 12+ (реж. Алена Олейник),
«Неошибка». 19 мин. 16+ (реж. Александр Ермолин),
«Новая мама». 15 мин.12+ (реж. Александр Кузовков),
«Шурик». 12 мин.12+ (реж. Александр Самсонов).
Вход на показы свободный.