В День короткометражного кино в Вологде и Череповце организуют бесплатные показы

Всероссийская акция «Эхо международного фестиваля «Дни короткометражного кино» пройдет в Череповце и Вологде. Кинопоказы приурочены к Международному дню короткометражного кино, который отмечается 21 декабря.

Акция стартует в Череповце 21 декабря в кинотеатре «Комсомолец» по адресу ул. М. Горького, 22а. Зрители увидят 8 новых игровых короткометражных фильмов российских режиссёров.

Программа в Череповце:

19:00 — программа игрового кино «На один день старше»:

«Кажется, навсегда». 17 мин 12+ (реж. Алена Олейник),

«Неошибка». 19 мин. 16+ (реж. Александр Ермолин),

«Новая мама». 15 мин. 12+ (реж. Александр Кузовков),

«Шурик». 12 мин. 12+ (реж. Александр Самсонов).

20:10 — программа игрового кино «Близкие люди»:

«А». 24 мин.12+ (реж. Татьяна Жукова),

«Клюква Сталина». 23 мин. 12+ (реж. Руслан Римович),

«С собой». 26 мин. 12+ (реж. Никита Сичка),

«Спуститься до небес». 24 мин. 12+ (реж. Денис Казанцев).

В Вологде показы пройдут 24 декабря в кинозале «1000 & 1 фильм» по адресу: ул. Гагарина, 6а.

Программа в Вологде:

18.00-18.45 — программа анимационных короткометражных фильмов:

«Веселый калейдоскоп — 2». 12 мин. 6+ (реж. Рим Шарафутдинов),

«Голубые штаны». 6 мин. 6+ (реж. Алексей Караев),

«Дикие соседи». 10 мин. 6+ (реж. Дарья Зимина),

«Мамина пуговка». 6 мин. 6+ (реж. Анна Крицкая),

«Мой комбез». 5 мин. 6+ (реж. Мария Железнова),

«О, нееет!» 5 мин. 6+ (реж. Иван Максимов).

18.45-19.50 — программа игровых короткометражных фильмов:

«Кажется, навсегда».17 мин 12+ (реж. Алена Олейник),

«Неошибка». 19 мин. 16+ (реж. Александр Ермолин),

«Новая мама». 15 мин.12+ (реж. Александр Кузовков),

«Шурик». 12 мин.12+ (реж. Александр Самсонов).

Вход на показы свободный.