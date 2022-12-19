«Вологда-Чеваката» в субботу одержала двенадцатую победу в женской баскетбольной Суперлиге

19.12.2022 [Спорт]

«Вологда-Чеваката» в субботу одержала двенадцатую победу в женской баскетбольной Суперлиге.

Вологжанки на выезде встречались с московским МБА-2. Матч выдался не простым, «пчелки» проиграли первую четверть 12:31 и затем на протяжении двух следующих четвертей им пришлось догонять своих соперниц. Максимальной отставание «желто-фиолетовых», по ходу второй четверти, составляло 24 очка (12:36). Только в конце третьей четверть «Чеваката», впервые в этом матче, вышла вперёд — 49:48, и больше своего лидерства не теряла, одержав в итоге непростую победу со счётом 66:56.

21 очков в этом матче у «Вологды-Чевакаты» набрала Анастасия Сушик, по 13 на свой счёт записали Марина Шевелева и Алина Безбородова.

Эта победа для вологжанок стала 12-й, в 12 матча. В следующем туре, 20 декабря, «Вологда-Чеваката» сыграет с «УГМК-Юниор».

Тэги: волейбол

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