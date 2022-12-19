Посланник Деда Мороза остался без телефона на Новый год

19.12.2022 [Общество]

Житель Череповца Сергей Рычков, который в костюме Деда Мороза больше 20 лет развозит подарки детям по всей стране, лишился телефона на Павелецком вокзале. На прошлой неделе он закончил путешествие по Вологодской области и поехал в Москву — там-то у него и вытащили телефон. Пишет 35.Медиа.

Сергей рассказал, что в полиции ему пришлось объяснять, что он ездит по России с важной миссией, поздравляет детей с Новым годом. На что в полиции сказали: «Получается, Деда Мороза ограбили!».

За время, пока Сергей Рычков, восстанавливал каналы связи, его потеряли на Чукотке.

«Я ведь должен туда прилетать, а они дозвониться не могут», — говорит Сергей.

Тэги: Дед Мороз, посланник Деда мороза

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