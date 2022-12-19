Росстат: средняя стоимость салата оливье выросла на 8,53%

Росстат посчитал, как выросла средняя стоимость салата оливье и селедки под шубой.



Согласно подсчетам Росстата, средняя стоимость набора продуктов для оливье за год выросла на 8,53%, до 480,7 рубля. Набор ингредиентов для сельди под шубой подорожал на 5,5%, до 224,7 рубля. Из ингредиентов, которые необходимы для салата, больше всего подорожал зеленый горошек и маринованные огурцы - почти на 18%. Майонез подорожал на 14,4%, вареная колбаса — на 7,8%.

Селедка под шубой выросла в цене из-за подорожания сельди на 18,39% и майонеза.

