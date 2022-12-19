Бывший следователь возглавит один из департаментов правительства Вологодской области

19.12.2022 [Политика]

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников принял решение назначить на должность начальника Государственно-правового департамента правительства области Эдуарда Шрамко, ранее занимавшего пост начальника Следственного управления Следственного комитета России по Вологодской области.

«Уверен, как опытный руководитель и профессиональный юрист Эдуард Юрьевич сможет применить свои знания на благо нашего региона. Официально представлю коллегам нового начальника ГПД, а также озвучу фокус его первоочередных задач сегодня на оперативном совещании»,  — пообещал глава региона.

Бывший глава Следственного управления Следственного комитета России по Вологодской области генерал-майор Эдуард Шрамко в феврале 2022 года ушел в отставку в связи с выходом на пенсию по выслуге лет. Но позже был устроен помощником мэра Череповца.

 

Тэги: чиновники

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