5 медалей завоевали вологжане на Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на пешеходных дистанциях, которые прошли в Санкт-Петербурге с 15 по 19 декабря.



Более 300 спортсменов из 20 регионов России: от Калининграда до Хабаровского края в течение трех дней (с 16 по 18 декабря) боролись за медали в дисциплинах: «дистанция-пешеходная», «дистанция-пешеходная-связка» и «дистанция-пешеходная-группа». Соревнования прошли на базе ДЮЦ «Красногвардеец» г. Санкт-Петербург.



Вологодскую область представляла команда Дмитрия Беляева. Вологжане завоевали 2 «золотых», 2 «серебряных» и 1 «бронзовую» медаль. Двукратным чемпионом соревнований стала Екатерина Лапушкова. Вологжанка одержала победу в личных соревнованиях в дисциплине « дистанция — пешеходная» и в командных «дистанция — группа», вместе с напарницами по команде Екатериной Зуевской, Анастасией Лапушковой и Полина Чегодаева.