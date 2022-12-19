5 медалей завоевали вологжане на Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму

19.12.2022 [Спорт]

5 медалей завоевали вологжане на Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на пешеходных дистанциях, которые прошли в Санкт-Петербурге с 15 по 19 декабря.

Более 300 спортсменов из 20 регионов России: от Калининграда до Хабаровского края в течение трех дней (с 16 по 18 декабря) боролись за медали в дисциплинах: «дистанция-пешеходная», «дистанция-пешеходная-связка» и «дистанция-пешеходная-группа». Соревнования прошли на базе ДЮЦ «Красногвардеец» г. Санкт-Петербург.

Вологодскую область представляла команда Дмитрия Беляева. Вологжане завоевали 2 «золотых», 2 «серебряных» и 1 «бронзовую» медаль. Двукратным чемпионом соревнований стала Екатерина Лапушкова. Вологжанка одержала победу в личных соревнованиях в дисциплине « дистанция — пешеходная» и в командных «дистанция — группа», вместе с напарницами по команде Екатериной Зуевской, Анастасией Лапушковой и Полина Чегодаева.

Тэги: спортивный туризм

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